Centrum Emmen op slot tijdens Koningsdag

Bij het woord 'vestingstad' denk je in Zuidoost-Drenthe eerder aan Coevorden dan aan Emmen. Maar de Vlinderstad steekt zijn buurman eind april naar de kroon. Het centrum in Emmen gaat tijdelijk op slot door de maatregelen voor Koningsdag.

Op Koningsdag en de vrijdag ervoor achteloos het stadshart van Emmen binnen tuffen? Dat gaat niet lukken. Praktisch alle wegen in het Emmer centrum zijn op 26 en 27 april afgesloten voor het verkeer. Het gaat grofweg om het deel tussen de Weerdingerstraat, het spoor en de Van Schaikweg. Parkeren is er dan grotendeels ook niet mogelijk.

Centrumbewoners met eigen parkeerplek of parkeervergunning krijgen door de gemeente een andere plek aangeboden. Datzelfde geldt voor vergunninghouders van de parkeergarage aan het Willinkplein. Deze parkeerlocatie wordt vrijdagnacht afgesloten en is tot zaterdagmiddag (14.00 uur) niet toegankelijk.

Hinder voor ondernemers

De ondernemers in de Emmer binnenstad voelen ook de gevolgen van alle maatregelen door Koningsdag. Vooral in de Noorderstraat, die smaller is dan andere winkelstraten. Vanwege de dranghekken die er komen zullen de winkeliers aan de oostzijde van de straat de deuren dicht moeten houden op Koningsdag. Het gaat om het deel tussen eetcafé Sfeer tot modezaak Dames de Vries. De afsluiting geldt tot 14.00 uur.

De opbouw van diverse podia en het plaatsen van dranghekken start op 22 april. Een paar dagen later is de NOS op de stadsvloer aanwezig om alvast kabels te plaatsen. Ingrepen die kunnen leiden tot enige hinder, aldus de gemeente. Het bevoorraden van winkels kan nog tot uiterlijk vrijdag 26 april om 11.00 uur.

Geen terrassen

De koning even bij je binnenshuis of in de winkel uitnodigen? Dat is volgens de gemeente geen goed idee omdat het te veel tijd kost. De koninklijke familie wijkt niet af van de route. Wel mag je mensen thuis uitnodigen om voor het raam of op je balkon te kijken naar de rondgang van de koning. Wat ook mag: de koning of zijn familie een cadeautje aanbieden. Maar die worden aangenomen door medewerkers. Spandoeken en het maken van krijttekeningen zijn dan weer niet toegestaan op de route.