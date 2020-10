Veel amateurvoetbalclubs vrezen om te vallen door coronacrisis

Dat is gebleken uit een rondgang langs 1600 leden van Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV). Onlangs maakte het kabinet bekend dat sportkantines hun deuren moesten sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op de sportparken mag momenteel wel worden gesport, maar publiek is niet welkom.

'Financiële lockdown'

"Natuurlijk is de BAV blij dat verenigingen weer gelegenheid kunnen bieden om te sporten, maar de sluiting van de kantines betekent in feite een financiële lockdown. Dat kan niet meer ingehaald worden", aldus voorzitter Ben van Olffen van de BAV.

Volgens hem moet er snel een tweede steunpakket voor sportclubs komen. "Van het eerste steunpakket voor de sport hebben veel verenigingen kunnen profiteren. Veel amateurclubs hebben nu geen lange adem. Er moet binnenkort iets gebeuren én het moet snel worden uitgevoerd."

MSC getroffen

Ook bij MSC uit Meppel voelen ze de pijn door de coronacrisis. De zaterdag vijfdeklasser was de eerste Drentse voetbalclub die moest ingrijpen bij een positieve coronatest. Dat gebeurde vorige maand, nadat een speler van een recreatieteam besmet bleek. Alle thuiswedstrijden werden toen afgelast en de kantine van de club ging op slot.

"In eerste instantie overkomt het je", zegt voorzitter Arjan Jonkers van MSC. "Het nieuws kregen we op zaterdagmiddag om één uur binnen, toen moesten we nog drie wedstrijden. Dan ga je nadenken: wat moet er nu allemaal nog gebeuren? Toen hebben we als bestuur besloten om niet te voetballen, ook na overleg met de GGD en gemeente Meppel," zo vertelt Jonkers eerder in het tv-programma Onze Club.

En nu de besmettingen in heel Nederland weer flink oplopen, heeft MSC dus opnieuw maatregelen moeten nemen, evenals alle andere amateurclubs. Jonkers: "Voor een vereniging is het clubhuis een belangrijke bron van inkomsten. Dat ligt nu weer drie weken stil en afgelopen seizoen was dat ook al maanden het geval."

"Ik kan mij voorstellen dat het voor verenigingen steeds benauwder gaat worden om te overleven", verzucht Jonkers. "Het wordt wel steeds moeilijker. We hopen dat het snel overwaait, want er zullen clubs in de problemen komen."