Corona slaat toe in het Drentse onderwijs

Obs De Veenvlinder zit in kindcentrum Groote Veen in Eelde (Rechten: RTV Drenthe / Dylan de Lange)

Het aantal coronabesmettingen loopt op, en ook in het onderwijs is dat te merken. Op een aantal scholen zitten leraren ziek thuis met het virus, en ook de leerlingen zelf blijven niet gespaard.

Vanochtend werd bekend dat Basisschool De Wel in Nijeveen de deuren gesloten houdt tot in ieder geval na de herfstvakantie, die aanstaande maandag begint. Drie leerkrachten zijn positief getest op het virus, vier zitten uit voorzorg thuis. Zeven klassen zijn naar huis gestuurd.

Basisschooldirecteur Jan Schaper: "Omdat de leerkrachten ziek thuis zitten, hebben we niemand meer over om voor de klas te staan." Wel is er voor gezorgd dat de leerlingen thuisonderwijs kunnen volgen.

De Veenvlinder in Eelde

Ook de leerlingen van obs De Veenvlinder in Eelde blijven tot na de herfstvakantie thuis. Zondag werd bekend dat een leraar in de bovenbouw positief getest was op het virus. Toen ook een leraar uit de middenbouw positief getest werd, is besloten de school de komende dagen te sluiten.

"De bron van de besmetting is niet bekend. Dus in het belang van de veiligheid hebben we moeten besluiten de school tijdelijk dicht te doen", zei directrice Leonie Magnin van de school gisteren. "We hebben veel overleg gehad met de MR en ook met de GGD. Die kon zich wel in dit besluit vinden."

Tine Marcusschool ondanks besmettingen wél open

De Kentalis Tine Marcusschool, een school voor speciaal onderwijs in Emmen, heeft ook te kampen met coronabesmettingen onder de leraren. Toch kunnen deze leerlingen gewoon naar school blijven komen.

Op 24 september werd hier een medewerker positief getest. Op 2 oktober werd bij een tweede leerkracht een besmetting met corona vastgesteld. Directeur Mira Vermeulen: "In onze situatie is het duidelijk dat het twee los van elkaar staande situaties zijn. En bij beide besmettingen is het duidelijk dat de bron van de besmetting buiten school ligt. Hierdoor heeft de GGD gezegd dat er geen verhoogd risico is binnen onze school. Daarom zien wij geen reden om de school op dit moment te sluiten."

School dicht, klas naar huis?

Sluit jouw school of die van je kind voorlopig de deuren vanwege coronabesmettingen? Worden er klassen naar huis gestuurd? Dan horen wij dat graag!