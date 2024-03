Minister neemt kijkje bij praktijkgericht onderwijs in Meppel: 'Stad & Esch is een voorloper'

Scholen kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen om vanaf het volgende schooljaar praktijkgericht onderwijs te kunnen aanbieden. Middelbare scholengemeenschap Stad & Esch in Meppel is een van de scholen die dat gaat doen.

"Stad & Esch is een voorloper voor praktijkgericht onderwijs", zegt Mariëlle Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Zij is vandaag op bezoek op de school in Meppel om bijgepraat te worden over deze nieuwe onderwijsvorm. Bij Stad & Esch zijn ze daar al drie jaar mee bezig, als landelijke proef. Na de zomer mogen vmbo-scholen praktijkgericht onderwijs als examenvak bieden.

Leerlingen Linne Mulder, Roos Alarm, Mila Donker en Marieke Visscher leggen aan de minister tijdens haar bezoek uit wat het inhoudt. Bij Stad & Esch betekent dit dat ze vier uur per week met opdrachten bezig zijn, zowel binnen als buiten school. En deze opdrachten komen van bijvoorbeeld bedrijven en instellingen. "We krijgen opdrachten van verschillende opdrachtgevers. Daar mogen we er dan eentje uit kiezen. We zijn bijvoorbeeld bezig geweest met hoe je de wachtrijen in de Efteling kan verkorten."

Praktijkervaring