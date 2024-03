Liedjes René Karst binnenkort ook in het Duits: 'Blijer kun je mij niet krijgen'

In navolging van artiesten als Jan Smit, Chantal Janzen en Lil' Kleine en Ronnie Flex, gaat René Karst proberen zijn muziek aan de man te brengen bij onze oosterburen. Eén liedje is al volledig vertaald en klaar voor het Duitse publiek: Het interesseert me geen ene reet wordt Hallo, hallo, das ist mir scheissegal.

Onlangs kreeg Karst nog een gouden plaat voor zijn album Atje voor de sfeer en andere gangmakers. Een deel van deze plaat wordt nu ook vertaald naar het Duits. En daar draait de Hoogeveense zanger zelf zijn hand niet voor om.

"Ik ben echt met het Duits opgegroeid. Dus dat is een taal waarin ik mij wel goed kan redden", zegt hij. "Die naamvallen vind ik wel een beetje lastig. maar ik vind het wel heel leuk dat ik nu in Duitsland ook mijn liedjes kan gaan doen."

Schlager

Karst heeft meerdere liedjes op het oog die hem wel wat lijken voor de Duitse markt, al vergt het soms iets meer aanpassingen dan alleen de tekst. "Hallo, hallo is echt een schlager geworden. Dat is totaal andere muziek. De Duitse volksmuziek is dan toch anders dan hier. Maar we gaan er gewoon eens in mee en kijken hoever we komen."

Dat zijn muziek straks misschien door de Duitse boxen schalt, is weer een nieuwe stap in de carrière van Karst. "Ik heb altijd al de wens gehad om mijn liedjes ook in het Duits te doen. Nu deed ineens de mogelijkheid zich voor. Dan kun je een artiest als ik niet blijer krijgen."

Helikopter

Waar Karst in Nederland nog weleens meerdere optredens op een avond heeft, wordt het in Duitsland een ander verhaal. "Duitsland is een heel groot land. Als je twee optredens hebt in bijvoorbeeld Hamburg en München, heb je al een helikopter of vliegtuig nodig. Het is anders en je moet heel anders gaan plannen."

Maar eerst moet de muziek af en daar is de zanger mee bezig. En wanneer we dan voor het eerst kunnen feesten op een hit van Karst in het Duits? "Ik denk dat het nog wel voor de zomer gaat gebeuren."