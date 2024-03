Brand verwoest brommobiel in Hoogeveen

In Hoogeveen is een brommobiel vannacht bijna tot de grond toe afgebrand. Dat gebeurde aan De Kiel, in de wijk Schutlanden.

De brandweer werd rond 04.00 uur gealarmeerd, maar kon weinig van de wagen meer redden. Van het voertuig is alleen nog een zwartgeblakerd geraamte over, zo blijkt uit een politiefoto.

In Hoogeveen zijn vaker autobranden; vorige maand ging een bestelbus aan de Berberisstraat nog in vlammen op. De politie doet na de branden onderzoek of er sprake is van brandstichting.