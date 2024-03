'Masterplan Veenhuizen in uitvoering, maar niet zo rigoureus'

Driekwart jaar na het gepresenteerde 'masterplan Veenhuizen' wordt de puzzel in het gevangenisdorp steeds meer gelegd. Bas Morsink - sinds 2022 aan het roer bij De Nieuwe Rentmeester - ziet vooruitgang, maar tempert de verwachtingen in Veenhuizen. "Voor uitvoering van bepaalde grote zaken, heb je al snel twee tot drie jaar nodig."

Neem bijvoorbeeld de verkoop van de oude school in het dorp. Om aan de woningvraag van Veenhuizen te kunnen voldoen, zou dit een ideale plek zijn voor betaalbare woningen. "We kijken verder naar de verhuur van een aantal unieke locaties, waaronder de rooms-katholieke kerk en de pastorie", schetst Morsink.

Clustervorming

Ondertussen staat de verbouwing van het Gevangenismuseum op de rol. Een miljoenen kostende operatie moet het museum er zo'n 1.200 vierkante meter aan expositieruimte bij geven. Ook De Nieuwe Rentmeester denkt hierover mee. "We kijken daarbij ook naar welke bedrijvigheid wél en minder goed past bij het Gevangenismuseum", zegt Morsink.

Onderdeel van de plannen van De Nieuwe Rentmeester is het verdelen van Veenhuizen in verschillende clusters. Een cultuurcluster bijvoorbeeld, maar ook een ambachtelijk cluster en een toeristische cluster. "In totaal zijn er zeven clusters waar we actie op nemen", legt Morsink uit.

"We kijken naar huurcontracten en overleggen met ondernemers hoe en waar zij zich in het dorp zien zitten. Uiteindelijk is het doel om te kijken naar toeristische versterking in het dorp."

Autovrij

Morsink vindt bijvoorbeeld dat toeristen die naar Veenhuizen komen een duidelijkere entree krijgen. "Er moet een goede plek zijn om te landen, want die is er nu nog niet. Eén plek waar je direct als gast te weten krijgt wat er te halen is in het dorp."

Daarbij is het de bedoeling dat de weg rondom het Gevangenismuseum volledig autovrij wordt gemaakt, zodat fietsers en wandelaars er meer ruimte krijgen.

Rigoureus