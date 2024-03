Aardbeving Emlichheim leidt tot bezorgdheid in Schoonebeek

De aardbeving die zaterdagnacht bij Emlichheim plaatsvond, werd ook gevoeld bij Schoonebeek. Volgens Dorpsbelangen heeft dit tot enige bezorgdheid geleid en hebben sommige bewoners zelfs overheden aangeschreven, aldus Dorpsbelangen Schoonebeek.

"Zelf heb ik er niets van gemerkt", zegt dorpsvoorzitter Jos van Hees. "Maar een groep bewoners wel degelijk." In de nacht van zaterdag op zondag beefde bij het Duitse Emlichheim de bodem, op zeven kilometer afstand van Schoonebeek. De beving had een kracht van 2.1 op de schaal van Richter.

"In de dorpsapp kwamen iets van 60 opmerkingen voorbij: wat is dit nou", aldus Van Hees. In de loop van zondag zoemde de aardbeving rond op sociale media. "In Schoonebeek was de beving zeker trending."

Het bestuur is overigens niet overladen geweest met telefoontjes van verontruste inwoners. Van Hees: "Ik ben niet gebeld, maar het was zondag. Ik weet wel dat sommige bewoners zich gewend hebben tot het Rijk. Zorg dat er afdoende maatregelen genomen worden voor Schoonebeek."

Afvalwater

Van Hees doelt daarmee op de kwestie afvalwater in Schoonebeek. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil de in 2021 stilgelegde oliewinning bij het Drentse dorp weer opstarten. Voorwaarde is wel dat er een oplossing wordt gezocht voor het afvalwater dat vrijkomt bij de winning. De NAM wil het afvalwater pompen in een leeg gasveld bij Schoonebeek.

Volgens toezichthouders levert dat plan weinig risico op. De kans op aardbevingen neemt weliswaar toe, maar dat is relatief, aldus SODM en TNO.

Verband?

Niet iedereen is daar gerust op en de Duitse aardbeving helpt niet. Van Hees: "Er loopt een grens tussen Nederland en Duitsland, maar de bodem kent ze niet." Bij Emlichheim vindt er ook oliewinning plaats op 800 meter diepte. De beving vond plaats op 3 kilometer diepte. "Dus of er een verband is, durf ik niet te zeggen." Dorpsbelangen houdt deze woensdag zijn openbare bestuursvergadering. Van Hees rekent erop dat inwoners dan vragen zullen hebben over de beving.

Voorbeeldbrief

Bij actiegroep Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) zijn meerdere vragen en meldingen binnengekomen over de beving. De SAS heeft voor inwoners een voorbeeldbrief opgesteld voor bewoners als basis voor een oproep aan de SODM.

De toezichthouder zou er bij het Rijk op moeten hameren dat de NAM ook winning uit Duitse velden moet meenemen in haar berekeningen wat betreft het risico op bodemdaling. De beving in Emlichheim is een aanleiding om dit punt nog eens extra te benadrukken bij de landelijke overheid, meent SAS. "De toezichthouder geeft dat zelf aan", aldus Jenneke Ensink van SAS. "Het is nu niet duidelijk of dat voldoende is meegenomen. Het lijkt ons onderzoekswaardig."

