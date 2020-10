GGD Drenthe verhoogt capaciteit naar 2500 coronatests per dag

De GGD in Drenthe krijgt meer testcapaciteit om mensen met klachten te testen op het coronavirus. Begin december wil de gezondheidsdienst naar 2500 tests per dag. Op dit moment kunnen er zo'n 1500 mensen per dag getest worden in de provincie. Dat aantal is al flink meer dan vorig week, toen er ongeveer 1000 mensen zich konden laten testen in Drenthe.

"Op dit moment denken we dat 2500 tests per dag een realistisch aantal is om mensen zo snel mogelijk te kunnen laten testen", verklaart een woordvoerder van de GGD Drenthe. "De capaciteit wordt stapsgewijs opgeschaald de komende tijd."

Meer teststraten

Om daadwerkelijk meer mensen te testen, zijn er plannen om het aantal teststraten op de locaties in Assen en Meppel uit te breiden. Ook gaat de testlocatie in Meppel vijf dagen in de week open, in plaats van drie.

Daarnaast wil de GGD een nieuwe testlocatie in Hoogeveen. Waarschijnlijk komt in Hoogeveen de mobiele teststraat te staan, die op dit moment in Meppel staat. In Meppel moet dan een vaste locatie komen.

Wachttijden hetzelfde

De wachttijden voor het doen van een test zijn onveranderd. "Soms kan het iets langer duren, maar vaak kunnen we iemand met klachten binnen 48 uur laten testen", bevestigt de GGD.

"Maar we zijn ook afhankelijk van de labcapaciteit die op dit moment beschikbaar is. Als straks de capaciteit omhoog gaat, hebben mensen wel meer zekerheid dat zij zich sneller kunnen laten testen."

Bron- en contactonderzoek

Door de toenemende testcapaciteit, worden wellicht meer mensen positief getest. Dat betekent ook dat er meer bron- en contactonderzoek gedaan moet worden. "Dit breiden we uit, en we houden rekening met allerlei scenario's", zegt Jenine Bijker van de GGD Drenthe.

Vandaag werd bekend dat GGD'en in Nederland in de loop van volgende week meer kunnen testen. Het gaat dan om landelijk 51.000 tests tests per dag. Dat betekent dat er 20.000 meer mensen per dag getest kunnen worden.

