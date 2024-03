Provincie schrapt omstreden wegverdubbeling langs Kloosterveen bij Assen

Verdiepte aanleg N371

Oversteek behouden

Komt het alternatief erdoor, dan is er volgens Strikwerda nog meer winst voor de bewoners van Kloosterveen te behalen. "Als ze de provinciale weg dan toch verdiept gaan aanleggen, dan kun je de fiets- en voetgangersoversteek bij de Polweg ook overeind houden. Er is dan geen sprake meer van een gevaarlijke oversteek. Want autoverkeer kan er dan onderdoor rijden."

Of deze beide wensen straks ook in het nieuwe schetsontwerp staan, is nog even de vraag. De provincie komt met meerdere varianten, in mei is er dan een bewonersbijeenkomst. Volgens de voorlopige planning wordt de weg in 2026 heringericht.