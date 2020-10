Vrouwelijke medeverdachten moord Halil Erol niet meer verdacht

De ex-vrouw van Erol zat al eerder vast voor de betrokkenheid bij de moord. Ook de ex-vriendin van Matthias M. was lang verdachte in de zaak. Welke rol de vrouwen in de moordzaken hebben gespeeld, blijft onbekend.

Veroordeling Matthias M.

Halil Erol verdween op 6 februari 2010. Zijn auto werd een maand later brandend gevonden in Haren. Later werden ook de armen en benen van de man gevonden in een zak. Drie jaar later werd de romp van de man gevonden in een natuurgebied bij Wanneperveen.

Matthias M. zat zelf in 2010 al vast voor de moord, maar kwam vrij. In 2019 kwam hij opnieuw in het vizier. Afgelopen maand werd M. veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij gaat in hoger beroep.

Lees ook: