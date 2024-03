Vliegtuigcrash 80 jaar na de oorlog nog altijd niet vergeten: 'Een klap en opeens dat felle licht'

Teunis Otten woonde op de hoek bij het weiland. Hij kan zich de nacht van 24 op 25 maart 1944 nog wel herinneren. "We hadden geen elektriciteit in die tijd he, dus het was altijd aardedonker. Maar die nacht was dat anders. Het was een klap en opeens dat felle licht van brandende brokstukken. Ik kan me nog herinneren dat mijn ouders in paniek waren en dat we onze spullen in juten zakken moesten doen. Klaar om te vluchten", vertelt Otten.