Meer huizen nodig in Coevorden, vooral voor jonge gezinnen

Waar tot 2017 sprake was van bevolkingskrimp, zet de gemeente Coevorden nu juist alle zeilen bij om nieuwe huizen te bouwen. Dat is nodig, want de bevolking van deze gemeente groeit. Er komen vooral jonge gezinnen bij.

'Demografische motor voor de toekomst'

In de cijfers is vooral een toename van het aantal gezinnen te zien. En dat is gunstig, volgens de onderzoekers. "Deze groep is de demografische motor voor de toekomst. Als je de kinderen weet te binden, kan Coevorden hiervan profiteren." Een andere bevolkingsgroep die in deze gemeente groeit, is de groep 65+-ers. Deze groep is in Coevorden redelijk stabiel.