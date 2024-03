ROO enthousiast na theatertour met De Nedersaksen

Een unieke kans voor Alfred en Jaap Roo uit Rouveen. De broers maken al jaren muziek in het Engels, maar werden anderhalf jaar geleden gevraagd door dorpsgenoot en podcastmaker Albert Barelds om in zijn podcast muziek te maken in het Drents. Dat deden ze en dat smaakte naar meer.

Na de podcast kwam een theatertour en een album. Ook in het Drents.

Heilige graal

"We werden eigenlijk voor de podcast De Nedersaksen gevraagd om twee nummers te maken in het Nedersaksisch en dat was nieuw voor ons. Dat hebben we geprobeerd en dat beviel eigenlijk hartstikke goed", legt Jaap uit.

Podcastmakers Albert Bartelds en Hendrik Jan Bökkers viel dat ook op tijdens de opname. De podcast over het Nedersaksche taalgebied werd een succes na het eerste seizoen. Daarop besloten de podcastmakers het theater in te gaan en daarbij wilden ze ROO graag mee op tour hebben. De broers hoefden daar niet lang over na te denken.

"We hebben in hele mooie theaters gespeeld", vertelt Alfred met gepaste trots. Voor veel muzikanten is het theater de heilige graal wat podiumlocaties betreft. "Iedereen zit op een stoeltje en kijkt je aan en jij moet in een muisstille zaal ineens muziek gaan maken." Volgens de heren is dat iets heel bijzonders.

Album

Het bleef niet bij de twee nummers voor de podcast, maar het werden er meer. "We kregen wel veel reacties op die eerste twee, dus we dachten: we gaan gewoon door met schrijven. Nou, dat ging hartstikke goed", legt Jaap uit.

Dit voorjaar kwam het volledig Drentstalige album Hier vuul ik meej thuus van ROO uit. Het album werd volgens Alfred en Jaap goed ontvangen. "Dat smaakt wel naar meer", aldus Jaap. Of de nieuwe liedjes nu allemaal Drents worden in plaats van Engels? "Dat kan prima naast elkaar", besluit hij.