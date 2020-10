Stijging coronabesmettingen zet door in Drenthe

De grootste stijging vandaag ten opzichte van gisteren is in Emmen, daar zijn 20 nieuwe besmettingen bijgekomen. In totaal zijn er 53 besmettingen bijgekomen.

Naast de stijging van het aantal besmettingen is er ook iemand overleden in Emmen en in Noordenveld. Verder steeg het aantal besmettingen met 5 in Assen, Hoogeveen en De Wolden. De rest van de Drentse gemeenten hebben 4 of minder besmettingen. In Aa en Hunze en Borger-Odoorn is er één besmetting bijgekomen. Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger. Niet iedereen die besmet is (geweest), wordt ook getest.

Ziekenhuizen

In totaal liggen er 19 coronapatiënten in Drentse ziekenhuizen, waarvan vier mensen op de intensieve care. Twee dagen geleden lagen er nog 21 patiënten in de Drentse ziekenhuizen, waarvan vier op de IC. Dit blijkt uit cijfers van Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN), dat op iedere maandag, woensdag en vrijdag cijfers publiceert.

In Noord-Nederland liggen tien coronapatiënten uit andere regio's. Een van hen ligt op de IC.

De tekst gaat door onder de tabel

In de tabel hieronder staan het aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 67 1 0 Assen 176 12 2 Borger-Odoorn 52 4 4 Coevorden 111 13 2 Emmen 510 25 16 Hoogeveen 167 21 8 Meppel 121 11 5 Midden-Drenthe 63 6 0 Noordenveld 109 4 12 Tynaarlo 101 9 0 Westerveld 55 9 4 De Wolden 81 11 5 Woonplaats onbekend 9 0 0

Landelijk

Landelijk zijn er 4996 besmettingen vastgesteld, bijna 500 meer dan de dag ervoor. Het aantal doden is met vijftien gestegen naar 36. In alle ziekenhuizen liggen nu 1021 coronapatiënten, van wie 210 op de IC, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Gisteren waren dat er nog 975.

Door achterstanden bij de GGD worden overleden mensen niet altijd direct doorgegeven. Sommige sterfgevallen waren dan ook niet afgelopen week, maar zijn afgelopen week pas gemeld bij het RIVM.

De meeste besmettingen zijn in de Randstad.