'Extra toezicht in Schoonoord is preventief'

Dat nu op meerdere plekken in en om Schoonoord - waar eerder deze maand twee explosies plaatsvonden - meerdere mobiele camera's de situatie nauwgezet in de gaten houden, is een preventieve maatregel. "We snappen dat er in het dorp veel zorgen leven. We zullen nu eerst het politieonderzoek af moeten wachten", stelt een woordvoerder van de gemeente Coevorden.

Sinds vorige week woensdag is dat cameratoezicht uitgebreid en surveilleert de politie nauwgezet in het dorp. Ook is op sommige plekken speciale beveiligingsverlichting aangebracht.

"Aan de ene kant geeft dat een goed gevoel, dat er aandacht is", stelt een dorpsbewoner, die anoniem wil blijven. "Aan de andere kant vraag je je af waarom dit allemaal nodig is. Ik merk dat er hier en daar angst is en dat er vooral heel veel vragen zijn. Dit hangt als een soort 'rookgordijn' over het dorp. Sommige buurtbewoners slapen al een tijdje slecht." Volgens hem is er ook politie in burger aanwezig om de situatie in het dorp in de gaten te houden.

'Nu eerst feiten boven tafel krijgen'

Politie, gemeente en Openbaar Ministerie geven momenteel geen inhoudelijk commentaar op de gebeurtenissen in het dorp. "We snappen dat het heel normaal is dat na deze gebeurtenis dorpsgenoten zoeken naar antwoorden. Daarom onderzoekt de politie uitgebreid elke aanwijzing, om zo de feiten boven tafel te krijgen", meldt de gemeente in een brief aan inwoners van het dorp.

Het OM wil alleen kwijt dat het onderzoek nog loopt en dat één van de drie verdachten die eerder zijn aangehouden - een 17-jarige jongen uit Rotterdam - nog vast zit. De twee andere verdachten - twee vrouwen van 23 uit Barendrecht en Amsterdam - werden vorige week dinsdag vrijgelaten, ze zijn nog wel als verdachten aangemerkt.

'Veel betrokkenheid in de gemeenschap'