Wildcam: jonge otter speelt met een visje

Het aantal otters in Nederland groeit sinds de herintroductie van het dier in 2002. Er zijn zo'n vierhonderd in het hele land, in Drenthe bestond de populatie ruim een jaar geleden uit circa dertig otters. Een nieuwe monitoring loopt nu, of de groep Drentse otters ook is gegroeid zal uit de komende tellingen blijken.

Pluiziger en speelser

Sonja van der Wijk, vrijwilliger bij Natuurmonumenten, houdt de otters in en om het Friese Veen via wildcams en via sporenonderzoek in de gaten. "Ik hoopte aldoor al op jonge otters, nu zijn ze er", zegt ze verheugd. "Je ziet op de beelden drie otters bij elkaar. De twee jongen hebben een iets pluiziger vacht en zijn nog ietsje kleiner. Maar je ziet vooral aan het gedrag dat ze jonger zijn. Ze zijn speelser. Eentje is met een visje aan het spelen."

Waarschijnlijk zijn de jongen in maart van dit jaar geboren. Ze blijven ongeveer een jaar bij de moeder, daarna gaan ze op zoek naar een eigen territorium. Dat is niet zonder risico's, vooral het oversteken van wegen is een gevaar. Het aantal verkeersslachtoffers onder de otters is de laatste jaren gestegen.

Waarschuwing van de moeder

De vader is niet bij het gezin, maar kan wel in de buurt rondlopen. "Mannetjes kunnen vervelend doen tegen de jongen. Op een van de beelden roept de moeder iets naar haar jongen. Met dat geluid waarschuwt ze de jongen, ze moeten even bij haar uit de buurt blijven, mogelijk is er een mannetje in de buurt."

Op deze wildcamerabeelden zie je het ottergezin. Het laatste fragment bevat het waarschuwingsgeluid van de moeder.

