Lelieteelt-dossier Diever krijgt nieuw hoofdstuk: 35 bezwaarmakers spannen rechtszaak aan

Het is nog allerminst een uitgemaakte zaak dat een bollenteler op een stuk land ten zuiden van Diever lelies kan telen. Omdat dit op veertig meter van een basisschool en peuterspeelzaal en vlak bij een woonwijk gebeurt, zijn 35 ouders en omwonenden op de barricaden geklommen. Ze spannen een rechtszaak aan om de lelieteelt koste wat kost te voorkomen.

De groep maakt zich grote zorgen over de effecten van de bestrijdingsmiddelen op de gezondheid en vooral op die van kinderen en jongeren die dagelijks leren, spelen en sporten in de directe omgeving, zo is te lezen in een persbericht dat door de bezorgde omwonenden en ouders is opgesteld.

Bestrijdingsmiddelen vormen extra risico's

"Zo'n langjarige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen brengt veel extra risico's voor onze gezondheid met zich mee, vooral voor opgroeiende kinderen", zegt woordvoerder Dick van Dijk namens de 35 bezwaarmakers.

Dat de gezondheidsrisico's niet honderd procent gelinkt kunnen worden aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen, weet ook Van Dijk. "Maar", zo zegt hij, "de ouders en omwonenden zien juist vanwege al die onzekerheid liever geen middelengebruik worden toegepast. Er is genoeg aanleiding om je wel zorgen te maken", stelt hij.

'Alleen maar gif? Dat is niet zo'

Gesprekken tussen de omwonenden en de bollenteler zijn op niets uitgelopen. De teler maakte zijn plannen kenbaar door omwonenden per brief te informeren, maar dat leidde niet tot een oplossing. Ook de tussenkomst van gemeente en provincie bood geen uitkomst. "En als wij geen bescherming krijgen van de overheid, kunnen we uiteindelijk niets anders doen dan bescherming zoeken via de rechter", aldus Van Dijk.

Eerder zei de bollenteler in kwestie dat veel mensen volgens hem een verkeerd beeld hebben over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. "Mensen denken nog steeds dat de spuitmachine altijd vol met alleen maar gif zit, maar dat is niet zo. We gebruiken veel water en minerale oliën voor gewasbescherming. En lelies kunnen veel minder werkzame stof hebben dan andere voedselgewassen, dus dat betekent heel precies en gericht spuiten op het goede moment."

Soortgelijke rechtszaak

Vorig jaar stonden inwoners van Boterveen bij Dwingeloo en een lelieteler ook al voor de rechter. Die verbood onmiddellijk het gebruik van alle pesticiden. In hoger beroep oordeelde de rechtbank dat de teler toch vier gewasbeschermingsmiddelen mocht blijven gebruiken. Ook over lelieteelt in de buurt van Natura 2000-gebieden was er al een rechtszaak tussen de provincie en actiegroep Meten = Weten.