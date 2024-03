Assen investeert 7,5 miljoen in flexwoningen van Actium aan Groene Dijk

Zij en haar man zijn niet de enigen die moeite hebben met de flexwijk. Eind vorig jaar kwam er ook veel protest op een bewonersbijeenkomst in Kloosterveen. Bewoners voelen zich overvallen. De Vries hekelt vooral de omvang van de flexwijk.

"Als het nu vijftig woningen zouden zijn, dan is het nog wel te overzien, maar niet 150. Dat is veel te fors voor dat stuk grond. Op sommige plekken worden de flexwoningen in drie of vier bouwlagen neergezet, als flatgebouwen. Die mensen wonen straks bovenop elkaar, hebben geen tuin, geen dagbesteding. Ik ben bang dat men zich daar straks kapot verveelt. En wij zitten met de gevolgen."

'Wie allemaal bij elkaar?'

De buurtbewoonster begrijpt ook wel dat er een tekort aan woningen is, maar de oplossing die Assen nu aan de Groene Dijk zoekt, is volgens haar niet de goede manier. Bovendien balen bewoners van de wisselende informatie die ze krijgen over de flexwijk.

"De ene keer horen we dat er ook ex-verslaafden komen te wonen, even later wordt dat ontkend. Dan zijn het vooral alleenstaande statushouders die wachten op gezinshereniging. En nu gaat het om een mix van allerlei doelgroepen bij elkaar. Zowel jongeren, statushouders en mensen met problemen die ergens snel een plek moeten hebben. Wij vragen ons ernstig af, wie zetten ze daar straks allemaal bij elkaar?', aldus De Vries.

Conciërgewoning

Volgens de gemeente is het de bedoeling dat de flexwijk 'een sociaal karakter' krijgt. Zo komt er ook een conciërgewoning. Daar komt een medewerker in die bewoners begeleidt en helpt en verder het reilen en zeilen in de gaten houdt. Deze conciërge zal ook bewoners aanspreken op hun gedrag als dat nodig is en is betrokken bij speciale activiteiten in de flexwijk.