G-voetballer Ruben baart opzien met 'Zlatan-achtig' doelpunt: 'Ik dacht niet na'

Scoren met de rug naar de goal. Dat gaat vaak op spectaculaire wijze met een omhaal of een bijzondere hakbal. Het is weinig voetballers gegeven, maar Ruben Willems (18), voetballer van het G-team van FC Emmen, slaagde erin. "Ik stak gewoon mijn been omhoog en dacht niet na", zegt hij. Wat er daarna gebeurde is inmiddels al bijna 40.000 keer bekeken op het internet.

Als voormalig topspits Zlatan Ibrahimovíc in zijn beste dagen laat Ruben de bal op zijn hak vallen. Met een boog zeilt de bal vervolgens over de verdediger op doellijn in de kruising. Gejuich klinkt, geschreeuw zelfs. En Ruben? Die loopt rustig terug naar de middellijn, alsof hij dagelijks een doelpunt van wereldklasse scoort. Zijn teamgenoten bespringen hem van alle kanten. "Ik kon gewoon alleen maar hopen dat iemand het gefilmd had", zegt vader Gert met de telefoon op de speaker, nog steeds vol ongeloof.

Bijzondere Eredivisie

Vader en zoon Willems zijn beiden actief voor het G-team van FC Emmen Naoberschap. Ruben als speler, Gert als trainer. Ruben is er vanaf het begin, ongeveer vijf jaar geleden, al bij. "We werden benaderd door Jos Schaart", zegt Gert. "Hij was met Naoberschap bij vv Sweel, waar wij actief zijn, en vroeg of Ruben het leuk zou vinden om voetballer van het G-elftal te worden."

Dat wilde Ruben wel, al moest hij nog wel even wachten. In diezelfde periode kreeg hij een zware hartoperatie voor de kiezen. Vlak daarna werd hij verrast door Nick Bakker, zijn favoriete FC Emmen-speler. Ruben was geselecteerd voor het G-team. Als kers op de taart kreeg hij een gedragen paar voetbalschoenen van zijn Emmen-held. Sindsdien is hij niet meer weg te denken uit het elftal dat uitkomt in de Bijzondere Eredivisie. Een competitie voor voetballers met een beperking.

Fanatiek

Het doel van de Bijzondere Eredivisie is simpel: "Plezier maken en een leuke dag beleven", zegt vader Gert. "We spelen zeven à acht toernooien per jaar. Het gaat erom dat de jongeren bewegen en daarbij plezier hebben. Het is ook niet de bedoeling dat wedstrijden met 10-0 verloren gaan, dan mag de partij die achterstaat er een extra speler in zetten", legt hij uit.

Ondanks het vrijblijvende karakter van de Bijzondere Eredivisie, ontbeert het de Emmen-selectie beslist niet aan fanatisme. Gert: "We hebben er een flink aantal tussen lopen die ontzettend fanatiek zijn en alles willen winnen. Dat is natuurlijk mooi als trainer, maar we beseffen dat het daar niet om draait."

Naast de schoenen lopen?

Voor Ruben voelt zijn virale video 'stiekem toch een beetje' als revanche. "Ik ben al eerder viral gegaan", zegt hij. "Dat was niet zo leuk, want toen maaide ik voor open doel over de bal heen en miste ik. Dit is veel leuker", zegt hij triomfantelijk.

Of hij al rekening houdt met een telefoontje van 'de Koninklijke' (Real Madrid)? "Nee, haha, daar wil ik niet naartoe, wel naar Feyenoord. Maar ik blijf gewoon normaal", aldus Ruben.

Toch mag de voetballer zich langzaamaan wel opmaken voor koninklijk bezoek. "Op Koningsdag staat het G-elftal op het plein te voetballen met de koninklijke familie", zegt vader Gert. Ruben hoopt zijn voetbalkunsten dan opnieuw te kunnen tonen. Dit keer aan koning Willem-Alexander. "Maar een van de dochters zou ook leuk zijn", besluit vader Gert met bulderende lach.