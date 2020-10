Mogelijke oplossing voor knelpunt doorfietsroute Tynaarlo: een fietstunnel

Er was gisteren tijdens de raadsvergadering van Tynaarlo onduidelijkheid over deze subsidieaanvraag. Wethouder Hanneke Wiersema vertelde erover toen de raad hiernaar vroeg. Het fijne wist de wethouder er niet van.

De provincie Drenthe laat nu weten dat er inderdaad een subsidie is aangevraagd bij de Regeling Stimulering Verkeersveiligheid van het Rijk. "Geen idee hoe lang het gaat duren voordat het duidelijk wordt of de subsidie wordt verleend", meent Beuker. "Voor 1 juli hebben we de aanvraag ingediend en nu is het aan het ministerie om het toe te wijzen. Het zal een kwestie van maanden zijn."

Een deel van de planning en tracekaart van de doorfietsroute (Rechten: Provincie Drenthe)

Slagingskans?

Of de subsidie daadwerkelijk wordt toegekend, is nog maar de vraag. "Er is een pot geld met 80 miljoen euro", weet Beuker. "Er is inmiddels al voor zo'n 230 miljoen euro aangevraagd." Als de subsidie wordt toegekend dan moet de provincie er wel geld bij leggen. En de gemeente? "Ik acht de kans klein dat de gemeente een extra bijdrage doet", aldus Beuker.

Snelheidsverlaging

Ook kijkt de provincie positief naar een snelheidsverlaging op de N386 van Tynaarlo naar Vries. Automobilisten mogen daar nu 80 kilometer per uur, maar de provincie wil de snelheid eventueel terugbrengen naar 60 kilometer per uur. Een andere optie is de bebouwde kom doortrekken, waardoor je op de weg maximaal 50 kilometer per uur mag. Die keuze is aan de gemeente, maar ook daar heeft de provincie geen problemen mee.

Doorfietsroute Er komt een doorfietsroute, ook wel de fietssnelweg genoemd, van Assen naar Groningen. Weggebruikers worden hierdoor gestimuleerd om de fiets te pakken in plaats van de auto. De doorfietsroute is een project van de provincie Drenthe en provincie Groningen. Ook de gemeente Tynaarlo heeft hier het een en ander over te zeggen, aangezien de route ook door deze gemeente loopt. In de ontwikkelingsfase van het project worden verschillende routes aangehaald. Zo ook in Tynaarlo. De gemeente Tynaarlo kan kiezen voor de weg langs het Noord-Willemskanaal. Daarmee moet het kruispunt bij de Vriezerbrug over de N386 overgestoken worden door fietsers, maar het kruispunt is onveilig. Dat zegt Dorpsbelangen Tynaarlo, omwonenden en de lokale VVD. Er moeten aanpassingen gedaan worden om deze oversteek veilig te maken. Een fietstunnel kost miljoenen en dat geld is er niet. Daarom wordt er naar alternatieven gekeken bijvoorbeeld een snelheidsverlaging op de provinciale weg.

