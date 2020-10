Ohne Grenzen: Die Tafel is de broodnodige Duitse voedselbank

Inmiddels wordt er ook op grotere schaal gebouwd met materialen uit de landbouw. Dat laten de Duitse collega's in Werlte zien, want daar wordt gebouwd met plantaardige vezels. Onlangs werd de eerste woning met het nieuwe materiaal in elkaar gezet, zo zien we in de uitzending.

Die Tafel

Financiële problemen zorgen nog steeds voor de nodige kopzorgen voor veel mensen. Niet alleen in Drenthe, maar ook bij onze oosterburen komen mensen geld tekort voor hun dagelijkse boodschappen. In Nederland kunnen arme huishoudens hulp krijgen van de voedselbank, en ook Duitsland heeft zo'n instantie: Die Tafel.

In Leer staat een vestiging, die 13 jaar geleden is opgericht. Ze hebben net een nieuw pand gekregen, want de oprichters begonnen in een oude meubelhal zonder verwarming en koeling. Gelukkig krijgen ze in Leer steun van kerkelijke organisaties, die de nodige donaties doen.

Erica en Erika

In Noord-Nederland en Noord-Duitsland zijn enkele plaatsen die dezelfde naam hebben. Zo kennen we Haren, de plaats die ligt bij de stad Groningen. Maar ook Duitsland kent een 'Haren'. De stad ligt ten oosten van Emmen en grenst aan de rivier de Eems.

Maar dat is niet het enige voorbeeld. Ook kent Nedersaksen het dorpje Erika. En laat Drenthe nu ook een dorp in de Zuidoosthoek van de provincie hebben dat Erica heet. De twee plaatsnaamgenoten liggen zelfs een halfuurtje rijden van elkaar.

Kan het dan ook voorkomen dat de navigatie mensen de verkeerde kant opstuurt? Loppersum bewijst dat het kan, want automobilisten hebben weleens honderden kilometers omgereden naar het verkeerde Loppersum. We namen de Nederlandse en de Duitse variant van het dorp onder de loep.

