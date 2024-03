Investeren in jonge generaties en dorpsinitiatieven maken inwoners gezonder

Drie ochtenden per week komen ouderen daar samen om koffie te drinken, spelletjes te spelen, gezellig te kletsen en wie dat wil kan tussen de middag een warme hap eten. "Ik denk dat dit wel eens de oplossing zou kunnen zijn om de steeds duurdere gezondheidszorg in Nederland op de been te houden", zegt Piet Wolters. Hij is voorzitter van dorpscoöperatie De Brug in Gasseltenijveen. "Dat horen we ook terug van Buurtzorg en de huisarts. Zij zien veel minder mensen. Bij de huisarts kwamen ouderen die niet echt ziek waren maar wel een beetje down en depressief. Door de huiskamer wordt dat wat minder. Dus het helpt echt mensen."



En goed voorbeeld doet volgen. Want in de gemeente Aa en Hunze, waar Gasselternijveen onder valt, zijn inmiddels negen vergelijkbare huiskamers geopend.