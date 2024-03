Drenthe vraagt 445 miljoen voor eerste deel plannen stikstof, duurzaam boeren en natuurherstel

Het gaat om gebiedsgerichte plannen en algemene maatregelen die voor de hele landbouw gelden. Het gaat pas om het begin, want voor alle Drentse plannen is 4,5 miljard euro nodig.

Alleen waar we geen spijt van krijgen

Die plannen komen te staan in het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG). Volgens gedeputeerde Jisse Otter worden het alleen maatregelen waar we geen spijt van krijgen en waarvan je weet dat je ze ooit toch zult moeten nemen. Dat is omdat zowel het NPLG als het DPLG nog niet af is, er geen landbouwakkoord is en er onduidelijkheid heerst over welke koers een nieuw kabinet gaat varen,