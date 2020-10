'Binnen drie jaar heeft Tynaarlo het huishoudboekje op orde'

Een flinke bezuinigingsklus van bijna twee miljoen euro. De gemeente wil dat de inwoners hier weinig van merken, maar de onroerendezaakbelasting (OZB) wordt met 5% verhoogd en levert de gemeente zo'n 2,5 ton op. Een gemiddeld gezin gaat er volgens financiënwethouder Hans de Graaf twaalf euro per jaar op achteruit. Het is een pijnlijke keuze die hij heeft moeten maken. "Een vervelende maatregel, maar helaas onvermijdelijk", aldus de wethouder. "We willen de pijn eerlijk verdelen en de meest kwetsbaren in onze samenleving zoveel mogelijk ontzien."

Tekorten in jeugdzorg en WMO

Dat er zo veel bezuinigt moet worden, komt toch door de hoge kosten in de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Volgens financiënwethouder Hans de Graaf loopt 70% van die kosten buiten de gemeente om, waardoor het volgens de wethouder lastig is om hier zicht op te krijgen. "We trekken die 70% meer naar ons toe om er zo meer zicht en grip op te krijgen."

Dat wil de gemeente doen door onder andere huisartsen met praktijkondersteuners in te zetten. "De praktijkondersteuners kijken heel kritisch naar wat er in welke situatie nodig is", legt de wethouder uit. "Dat hebben we al ingevoerd. Bij acht huisartsen hebben we dat ingevoerd en dat levert ons substantieel wat op. Jongeren worden minder snel doorgestuurd naar een zwaardere vorm van zorg en daar merken we het voordeel van."

De maatregelen hebben volgens De Graaf tijd nodig. "Er moeten bijvoorbeeld huisartsen gevonden worden die praktijkondersteuners aan hun praktijk willen toevoegen. Ook de praktijkondersteuners moeten gevonden worden. Ik denk dat we op dit moment de goede maatregelen treffen om dit bij te sturen."

De bezuinigingen in de zorg levert zo'n acht ton op. Een flink bedrag dat nu kan worden bespaard doordat de gemeente steeds meer zicht heeft op de uitgaven in de zorg, meent De Graaf. Daarnaast krijgt de gemeente tijdelijk extra geld van het Rijk voor jeugdzorg. Dat komt zowel dit jaar als volgend jaar neer op een kleine half miljoen euro. Dan nog blijft er een gat over van bijna twee miljoen euro.

Tekst gaat verder onder de foto.

Het centrum Zuidlaren, gemeente Tynaarlo. (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Lucht uit begroting

Naast dat Tynaarlo minder geld gaat uitgeven aan de WMO, wordt ook minder uitgegeven aan activiteiten en subsidies voor sport en cultuur. Zo wordt er gekeken naar budgetten die niet of nauwelijks gebruikt worden op het gebied van welzijn, sport en cultuur. Door die budgetten niet meer beschikbaar te stellen, houdt de gemeente ook zo'n drie ton over. De Graaf: "We hebben hiervoor de lucht uit de begroting geknepen."

Ook wordt de zorg efficiënter ingekocht, maar dat betekent niet dat mensen geen zorg meer krijgen. "Iedereen krijgt de zorg die nodig is", meent de financiënwethouder. Wethouder Oetra Gopal van het sociaal domein, waar jeugdzorg en WMO onder vallen, is van mening dat de gemeente een begroting presenteert met een 'sociaal gezicht'. "We zijn niet met het botte mes gaan snijden in ons zorgaanbod. Integendeel. Als bewoners zorg nodig hebben dan krijgen ze die. Tegelijk doen we ook een beroep op de eigen rol en verantwoordelijkheid van inwoners. Als gemeente blijven we investeren in preventie en goede begeleiding. Dat draagt bij aan het welzijn van mensen. En daarmee aan het beheersbaar houden van onze zorgkosten."

Omslag financiën

De begroting voor 2021 sluit met een ruim 100.000 euro in de min, maar de jaren daarop zal de begroting voor Tynaarlo in de plus eindigen. Ondanks dat de wethouder in mei nog heeft gezegd dat de toekomst er niet rooskleurig uitzag, verwacht hij binnen drie jaar het huishoudboekje van Tynaarlo structureel op orde te hebben. "Als je met elkaar constateert dat er een tekort is, dan is de uitdaging om er grip op te krijgen en het om te buigen. 1,8 Miljoen euro ombuigen is niet eenvoudig. Het gaat ons lukken, maar er zal heel stevig op gestuurd moeten worden."

De begroting van 2021 is vanavond gepresenteerd aan de raad en wordt op 3 november besproken in de gemeenteraad.

Lees ook: