De hoogste werkplek in Emmen is afgebroken: 'Het is kaal'

Het was even spannend of het afbreken de eerste dag door kon gaan door de harde wind. Toch wordt de demontage doorgezet en met precisie worden de onderdelen stuk voor stuk naar beneden getakeld door een enorme kraan.

'Raar gezicht'

Torenkraanmachinist Wiljan Dannenberg kijkt er met gemengde gevoelens naar: "Het is altijd raar. Je hebt er een jaar lang gezeten en dan komt er een eind aan. Dat is wel even wennen. Je bouwt wat met elkaar op op de bouw en dat is nu voorbij. Je gaat weer verder."

Tijdens de afbouw ziet Dannenberg vanuit de cabine de zogeheten giek gedemonteerd worden. Zijn vertrouwde uitzicht van het afgelopen jaar verdwijnt daarmee. "Je ziet die delen voor je verdwijnen, dat blijft een apart gezicht. Het wordt kaal, dat is wel wennen. Bij het draaien van de kraan merk je gelijk verschil. Je bent je ballast kwijt."

Voor Dannenberg was de klus in Emmen een bijzondere. "Ik heb nog nooit zo hoog gezeten. Het was de eerste keer op deze hoogte. Het was echt een leuke klus. We hebben het leuk gehad hier met elkaar, leuke collega's. Samenwerking ging heel goed en is perfect verlopen."

Pantoffels, Senseo en puzzelboekjes

De torenkraanmachinist gaat nu naar een andere kraan. Samen met zijn Senseo, puzzelboekjes, stofzuiger en pantoffels. "Die heb ik er deze week al uitgehaald. Die liggen weer veilig in de auto. Ik ga het uitzicht in Emmen wel missen denk ik. Je hebt een mooi uitzicht hier. Dichtbij het centrum, er was altijd wel wat te zien. Dat was super, ja."

De komende maanden wordt de laatste hand gelegd aan de Hondsrugtoren. Het is de bedoeling dat deze nog voor de kerstdagen wordt opgeleverd. De toren van 65 meter hoog, krijgt 17 verdiepingen met 21 koopappartementen en 28 huurappartementen.

Lees ook: