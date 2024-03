Zwemplas Nijeveen weer spic en span: 'Meppel wist niet dat het eigenaar van de plas was'

Op zomerdagen kan je bij de Nijeveense recreatieplas Tussenboerslanden weer over de koppen lopen. Het zwemwater ten noorden van het dorp ondergaat een grondige opknapbeurt, die bijna ten einde is. Inwoners kijken handenwrijvend toe. "De komende jaren kunnen we weer vooruit."

Volgens aannemer Anton Bijker moet het zandgat er weer 'piekfijn' uitzien. "Ik weet nog wel van vroeger", mijmert Bijker. "Daar", wijst hij aan: "De kantine van SVN'69 (voetbalclub, red.) met een wit hokje: de ingang van het zwembad. Op die plek zat de badmeester en -juf. En daar had je een duikplank, pierenbadje en speeltoestellen."

Een plek die in ere hersteld moet worden, als het aan Bijker ligt. "Dit is eigenlijk het enige zwemwater dat we in Nijeveen hebben."

'Van wie is die plas eigenlijk?'

In het verhaal trok de aannemer op met Ondernemend Nijeveen, tevens voorstander van de renovatiebeurt. "Ik woon hier dik veertig jaar, volgens mij is er in die veertig jaar nagenoeg niks aan gedaan", ligt Henri Faber toe. Met de dorpsvereniging klopten de ondernemers aan bij de gemeente Meppel. 'Kom zelf eens kijken hoe het erbij ligt', luidde de boodschap. Faber: "De eerste vraag van de gemeente was: van wie is die plas dan eigenlijk?"

"Dat-ie écht van de gemeente was, dat waren ze volgens mij een beetje kwijt", spot Faber: "Toen hebben we samen gekeken wat eraan mankeert. Het geld moest alleen over meerdere jaren worden uitgestreken."

Onveilig gevoel

De slechte onderhoudsstaat van het zwemwater maakte de plas tot populaire hangplek, losse steigerplanken werden opgebrand en het terrein lag zo nu en dan bezaaid met glasscherven. Om de overlast de baas te zijn, schakelt de gemeente Meppel boa's in om toezicht te houden.

Honderden bezoekers