Tot 3,5 jaar cel voor witwassen van miljoenen euro's aan drugsgeld

In auto's met verborgen ruimtes haalden de mannen grote geldbedragen op uit Duitsland. Dat geld was verdiend met de handel in drugs. Twee van de drie Assenaren werden eind mei van 2018 in een auto bij onze provinciehoofdstad aangehouden. In een verborgen ruimte vonden de agenten toen 81.700 euro. De mannen van 28 en 33 jaar kwamen terug van weer een rit uit Duitsland.

'Tonnen aan drugsgeld'

Door een anonieme tip kwam de 33-jarige in november van 2017 al bij de politie in beeld. De man uit Assen zou tientallen kilo's drugs in postpakketten naar Duitsland sturen en 'iedere zondag' zou hij met handlangers in een grijze en een zwarte Mercedes 'tonnen aan drugsgeld' ophalen. De woning van de man werd doorzocht en de agenten vonden in een bankstel 13.500 euro aan cash-geld. Zij vonden ook documenten die mogelijk duidden op handel in cryptomunten en verdovende middelen.

Peilbakens en afluisterapparatuur

De politie plaatste peilbakens aan de twee auto's van de 33-jarige verdachte. Ook installeerden rechercheurs afluisterapparatuur. Via de peilbakens kwamen de ritten van Assen en Groningen naar diverse steden in Duitsland in beeld. Door het opnameapparatuur waren de ontmoetingen hoorbaar, werd het geld geteld en in de geheime ruimtes opgeborgen. Bij de aanhouding op 30 mei droeg de 33-jarige man een afstandsbediening waarmee het geheime vak in de auto kon worden geopend.

Eerder legde het OM uit hoe het tot de straf van 3,5 jaar cel is gekomen. Tekst gaat verder onder de video.

Administratie

De agenten namen de telefoons van de mannen in beslag. De 33-jarige Assenaar hield op zijn telefoon een nauwkeurige administratie bij. Hieruit bleek dat vanuit Nederland 313 pakketten waren verstuur naar Duitsland. Ook gingen pakketten vanuit Spanje naar Duitse steden. De politie in Duitsland onderschepte postpakketten met drugs. Dit leidde tot meerdere aanhoudingen bij onze oosterburen. In Nederland werd geen drugs gevonden. Volgens de rechter blijkt uit de opnamen en de peilbakens dat de mannen zich schuldig maakten aan 'grensoverschrijdend zware criminaliteit'. Dit rekende de rechter hen zwaar aan.

Meer aanwijzingen

De verhalen van de mannen waarmee zij hun onschuld probeerden te bewijzen, vond de rechter ongeloofwaardig. Een deel van de ritten komt overeen met de administratie van de 33-jarige man. Ook de track-and-trace-codes van de verstuurde pakketten stonden in zijn telefoon. De rechter zag meer aanwijzingen in de telefoon van de hoofdverdachte dat er sprake was van drugshandel. Er stonden foto's in van hennep en vele bankbiljetten.

Geldelijk gewin

De mannen mengden op deze manier grote sommen crimineel geld met het reguliere betalingsverkeer. De Assenaar handelde uit geldelijk gewin. Hij heeft volgens de rechter geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor zijn gedrag. Het Openbaar Ministerie eiste tegen de man dezelfde straf. Alleen de straffen voor de handlangers vielen lager uit. Tegen hen was een half jaar en twee jaar cel geëist. De rechter vond hun rol kleiner en kon minder strafbare feiten worden bewezen.

Het Openbaar Ministerie kondigde op zitting aan dat de illegale winst van 2,2 miljoen euro op de hoofdverdachte wordt verhaald. Dit gebeurt nog in een aparte procedure.

