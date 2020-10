'Jongeren worden als boeman gezien tijdens de tweede coronagolf'

Britt Gerdes (18), Quinten Nijland (21), Wesley Tabak (22) en Vianna Spang (26) wonen in Emmen en zien elkaar regelmatig bij jongerenontmoetingsplek Jimmy's. Daar zijn ze vandaag ook samengekomen om te praten over wat zij vinden van de huidige corona-aanpak. Want daar hebben ze wel een mening over.

Voor iedereen even zwaar

Zo vindt Quinten bijvoorbeeld dat ouderen en kwetsbaren best binnen kunnen blijven, zodat jongeren er meer op uit kunnen. "Maar ik vind wel dat jongeren dan meer initiatief moeten tonen om ouderen en kwetsbaren te helpen. Bijvoorbeeld met boodschappen doen."

Uit onderzoek van LocalFocus en Kieskompas bleek dat 71% van de inwoners van Drenthe dit geen goed idee vindt. De rest van het vierkoppige panel is het dan ook niet met Quinten eens.

Britt Gerdes doet de opleiding Mediavormgever (Rechten: RTV Drenthe)

Ouderen moeten naar buiten kunnen gaan wanneer ze willen." Britt Gerdes

"Ik vind persoonlijk dat de coronamaatregelen voor iedereen even zwaar moeten gelden", zegt Wesley. "Ouderen moeten ook naar buiten kunnen gaan wanneer ze dat willen", vult Britt aan. Vianna is het daarmee eens: "Ik vind niet dat je het kan maken om tegen een groep te zeggen dat ze thuis moeten blijven."

Quinten Nijland doet de opleiding Applicatie- en Mediaontwikkelaar. (Rechten: RTV Drenthe)

'Beledigend'

De groep vindt het vervelend dat jongeren worden genoemd als oorzaak van de tweede coronagolf. "Ik hoor het heel vaak: jongeren zijn de boeman", zegt Britt. "Mijn oma zegt het ook, terwijl ze zelf op vrijdag naar een veel te drukke markt gaat." Britt vindt dat een groot deel van de jongeren zich juist goed aan de regels houdt. Vianna: "En dan wordt op de persconferentie van premier Rutte een beeld geschetst van jongeren die feesten en alle coronaregels aan hun laars lappen. "Dat vind ik gewoon beledigend."

Alsof ik de enige ben die de tweede golf heeft veroorzaakt. Dat is gewoon niet zo." Quinten Nijland

"Tuurlijk, er zijn veel jongeren besmet geraakt de afgelopen maanden, dat blijkt ook uit de cijfers. Maar het zijn zeker niet alleen de jongeren die zich niet aan de regels houden", zegt Wesley. Ze vinden het ook oneerlijk dat zij de schuld krijgen van het oplopende aantal besmettingen. "Ik word er heel boos van. Alsof ik de enige ben die de tweede golf heeft veroorzaakt. Dat is gewoon niet zo", zegt Quinten.

Vianna Spang is mantelzorger en doet een opleiding tot managementassistent. (Rechten: RTV Drenthe)

Mantelzorger voor moeder

Vianna ergert zich aan mensen die geen afstand houden in de supermarkt. "Dat zijn dan vaak ouderen. Dan spreek ik iemand daarop aan en dan krijg ik een grote mond terug." Ze is mantelzorger voor haar moeder en broertje en is bezorgd dat zij het coronavirus mee kan nemen tijdens een supermarktbezoek.

Ik kan gefrustreerd raken als ouderen zich niet aan de regels houden. " Vianna Spang

Toch wil ze niet zeggen dat zij meer last heeft van de coronamaatregelen dan ouderen: "Ik denk dat elke leeftijdsgroep tegen andere problemen aan loopt in deze periode en je weet niet hoe het is om in elkaars schoenen te staan. We moeten allemaal blijven proberen om de risico's te beperken."

Wesley Tabak helpt andere jongeren met juridische vragen bij JJAB (Rechten: RTV Drenthe)

Zichtbaar op sociale media

De groep wil ook wijzen op de bereidwilligheid van jongeren om zich aan te passen aan de nieuwe regels. Bij Jimmy's ligt bij de ingang een inschrijflijst voor telefoonnummers en desinfectiemiddel. Ze hebben allemaal een mondkapje bij zich en Quinten kiest ervoor om die binnen ook op te zetten.

De vier zijn het over eens dat hoewel zij zelf minder risico lopen om ziek te worden, zij moeten helpen om het virus terug te dringen. Wesley: "Vaak zie je dat jongeren veel welwillender zijn om in het openbaar een mondkapje te dragen. Terwijl ouderen dat misschien onzin vinden."

Vaak zie je dat jongeren veel welwillender zijn om in het openbaar een mondkapje te dragen" Wesley Tabak

Ze denken ook dat het bij jongeren meer zichtbaar is als ze wel over de schreef gaan, bijvoorbeeld op sociale media. Britt: "Ouderen plaatsen niet op Instagram dat ze naar de markt gaan waar het druk is. Jongeren denken daar minder over na. Als ze een feestje hebben zetten ze een foto erop. "In elke leeftijdsgroep zitten rotte appels", besluit Vianna. "Dus ga niet alle jongeren over een kam scheren."