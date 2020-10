Geen congressen en beurzen, evenementenbranche in zwaar weer

"Ik heb dit jaar nog één online congres in november en dat is het", vertelt Els Lammers van Congresbureau Drenthe in een leeg kantoor in Emmen. "De rest is allemaal afgezegd. We zien nu ook al de afzeggingen voor van het voorjaar binnenkomen." Ook standbouwer Boter zag de business vanaf maart instorten. "Als de telefoon ging schrokken we en dachten we: niet weer he. Allemaal afzeggingen, " zegt Michel Boter. Normaal gesproken maakt en verhuurt hij stands voor beurzen in heel Europa, maar alle materialen liggen nu opgeslagen in de loods. De vrachtwagens staan stil.

Van vijf naar één miljard

De ondernemers in de zakelijke evenementensector hebben het zwaar. De hele sector had voor dit jaar een omzet van ruim vijf miljard euro verwacht, maar daar blijft nog maar één miljard van over. Een omzetverlies van 80 procent, zo blijkt uit een peiling van koepelorganisatie Eventplatform. Ruim 17.000 zzp'ers zitten zonder werk en meer dan 16 duizend werknemers in de sector zijn hun baan kwijt.

Landsbouwbeurs Assen. Foto ter illustratie. (Rechten: RTV Drenthe)

70 procent omzetverlies

"Ik kom dit jaar op 70 procent omzetverlies uit", vertelt Els Lammers. "Ik heb niemand hoeven te ontslaan, maar dat komt omdat we met een grote flexibele schil werken. Als er congressen zijn dan hebben we meer mensen nodig die we inhuren, dan gaat het meestal om zo'n tien mensen. Maar die zitten nu allemaal thuis."

Ook Michel Boter kijkt tegen een omzetverlies van 70 procent aan. "We zijn gaan bezuinigen. Er is een aantal mensen vrijwillig weggegaan, we hebben ook een paar gedetacheerd. De groep die er nu is kunnen we door overheidssteun in dienst houden. Zonder die steun waren we omgevallen. Het is allemaal pijnlijk dat dit buiten onze schuld om gaat. We hebben wel eens eerder een crisis gehad. Maar dan zeg je: we stropen de mouwen op en gaan er tegenaan. Maar nu kan je doen wat je wilt, maar in de standbouw is gewoon geen werk. Ik slaap nog wel, maar ben vroeg wakker. Veel denkwerk."

Ondernemers positief

Toch blijven beide ondernemers positief. Ze hebben de afgelopen tijd nagedacht over hoe ze hun bedrijf kunnen aanpassen. Michel Boter heeft het plan om campers te gaan bouwen en te verkopen. In een loods in Gieten staat al een bus klaar om tot camper omgebouwd te worden. "Ja dat is inderdaad iets heel anders. We hopen dat we dat in de toekomst kunnen combineren met standbouw. Dan kunnen we in slappere tijden terugvallen op de camperbouw. We hebben handige mensen aan het werk, we zijn creatief en er is veel vraag naar campers".

Els Lammers wil meer online gaan doen. "We zijn nu concepten aan het ontwikkelen, om het neer te zetten als een tv-show. Bij een congres is het elkaar zien en het netwerken ook belangrijk. We zijn nu aan het kijken hoe je online een boeiend event kunt neerzetten. Zo sturen we alle deelnemers van het congres in november een box. Daarin zit naast alle informatie ook bijvoorbeeld koffie, thee, chocolade, iets lekkers erbij. Zo kunnen we ook beleving toevoegen aan online. "