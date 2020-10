Drenthe wil dat minister gaat helpen bij verduurzaming voormalige huurwoningen

Veel Drentse huurhuizen en voormalige huurhuizen moeten nog worden verduurzaamd en dat is lastig. Woningcorporaties hebben in het verleden veel huurwoningen verkocht en daar zit een fors probleem: in rijtjeshuizen zitten nu vaak huur- en koopwoningen door elkaar. Dat is extreem lastig als een heel woningblok gerenoveerd moet worden.

Geen geld voor verduurzaming voormalige huurwoning

Vaak zijn de koopwoningen ooit gekocht door mensen met een kleine portemonnee. Ze hebben de koop net wel kunnen betalen, maar niet later het groot onderhoud of de verduurzaming. "Woningcorporaties zouden bijvoorbeeld ook de renovatie van de koopwoningen in zo'n blok kunnen voorfinancieren, zodat iedereen toch mee kan" zei gedeputeerde Hans Kuipers onlangs bij RTV Drenthe.

Wijzigen Woningwet

Maar dan moeten de beperkingen voor woningcorporaties om deze kopers van voormalige huurwoningen gunstig te helpen verduurzamen wel van tafel, vinden Statenleden Peter Zwiers van PvdA en Ewoud Bos van GroenLinks. Ze kregen daarvoor de steun alle andere partijen in Provinciale Staten. Die sturen Gedeputeerde Staten met de volgende boodschap naar Den Haag: Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken moet dit zo snel mogelijk regelen in de Woningwet.

Verduurzaming kan sneller

Zwiers en Bos denken dat als die beperkingen opgeheven zijn de verduurzaming van de totale woningvoorraad veel sneller zal gaan. Ze vinden dat dit prima past in de Drentse Woonagenda 'Toekomstbestendig Wonen in Drenthe' waarmee de provincie grote problemen op de woningmarkt wil proberen op te lossen of tenminste verkleinen.

Weg met de verhuurdersheffing

De volgende stap moet zijn de totale afschaffing van de verhuurdersheffing, zo vinden de woningcorporaties. Het kabinet gaat al minder van deze 'belasting voor woningcorporaties' innen zo werd beloofd op Prinsjesdag, maar nog steeds betalen woningcorporaties miljoenen aan verhuurdersheffing. Volgens de corporaties is dat geld dat ze keihard nodig hebben voor het verduurzamen van oude woningen en het bouwen van nieuwe. Uit onderzoek in opdracht van branchevereniging van woningcorporaties Aedes blijkt dat woningcorporaties hun productieniveau zouden kunnen verdubbelen zonder de belasting.

Het halveren van de verhuurderheffing geeft corporaties de mogelijkheid om op langere termijn 20 miljard extra te investeren, bleek volgens Aedes uit recent onderzoek. Dan kunnen ze een start maken met de bouw van zo'n 85.000 extra betaalbare huurwoningen en met het verduurzamen van 150.000 huizen.

Meer over de Drentse Woonagenda leest u hier.