Provincie gaat bezuiniging Hoogeveen op kunstencentrum Scala niet oplossen

Tijdens de behandeling van de Cultuurnota van de provincie probeerde de ChristenUnie gedeputeerde cultuur Cees Bijl te bewegen in het gat te springen dat Hoogeveen dreigt te veroorzaken maar Bijl weigert dat.

Bezuiniging = einde

Scala Centrum voor de Kunsten vreest voor haar voortbestaan. Het kunstencentrum heeft van de gemeente Hoogeveen via een brief te horen gekregen dat 'in de informele sessies met de beide informateurs is aangeven een korting van 100 procent in de gemeentelijke begroting en de meerjarenraming te willen verwerken'. Met andere woorden: de vier kersverse wethouders van Hoogeveen in het nieuwe zakencollege moeten alle subsidie schrappen.

Volgens directeur Thijs Torreman van Scala kan dat betekenen dat Scala afstevent op een faillissement. "Dat zal dan een drama zijn voor heel Zuidwest Drenthe." Naast cultuuronderwijs in Hoogeveen levert Scala ook onderwijs in de gemeenten De Wolden, Meppel, Westerveld en Steenwijkerland. De subsidie dat Scala vanuit Hoogeveen krijgt is volgens Torreman 462.000 euro. "Daar helpen we alleen al in de gemeente Hoogeveen 10.000 kinderen mee." Torreman loopt alle fracties af om hen te overtuigen niet te bezuinigen.

Provincie gaat niet helpen

ChristenUnie-statenlid Roy Pruisscher probeerde gedeputeerde Bijl te verleiden Scala te redden. "Het gaat om cultuureducatie in heel Zuidoost Drenthe dus is het niet alleen een zaak van Hoogeveen." Hoogeveen is wel de grootste subsidiegever aan Scala en bepaalt dus eigenlijk het voortbestaan ervan. Maar Bijl zette principieel de hakken in het zand. "Cultuur en muziekonderwijs is een gemeentelijke zaak. Dat gaan wij niet over nemen."

Pruisscher deed een verwoede poging: "Onze eigen cultuurdoelstellingen in de Cultuurnota worden niet gehaald als in zo'n groot gebied als Zuidoost Drenthe cultuuronderwijs weg valt." Maar Bijl was andermaal resoluut: "Ik weiger de gevolgen van de bezuinigingen van Hoogeveen op te lossen. Hoogeveen moet samen met de andere gemeenten een oplossing zoeken."

Met de opmerking "Ze moeten in Hoogeveen zich nog maar eens goed realiseren wat ze aan het doen zijn" gaf Bijl aan dat hij inhoudelijk echt wel wat vindt van de bezuiniging op Scala.

In 2013 bezuinigde Hoogeveen ook al zeer fors op Scala waardoor een fors deel van het cultuuronderwijs verloren ging en bijna mensen hun baan verloren.