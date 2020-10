Landelijke interesse in Drents ggz-pilotproject 'Optimaal Leven'

In het pilotproject 'Optimaal Leven' wordt die samenwerking juist wel gezocht. Verschillende disciplines werken samen onder een dak. Een Drents initiatief dat landelijk interesse wekt.

Eén team, één plan

De pilot loopt op dit moment in Hoogeveen, Assen en Emmen. Verpleegkundig specialisten, psychiaters en psychologen van verschillende organisaties werken samen in een team. "Vaak hebben ggz-patiënten niet alleen psychische problemen maar ook bijkomende problematiek, zoals schulden, verslavingen, noem maar op", vertelt projectleider Ron den Ouden. Daarom is volgens hem een behandelplan opgesteld vanuit verschillende invalshoeken, erg belangrijk.

In Emmen is wijkcentrum De Marke de thuisbasis van de specialisten. Vanuit het wijkcentrum gaan de zorgverleners op de fiets, lopend of met de auto naar hun cliënten voor huisbezoeken. Juist de eenvoud is volgens de projectleider de kracht van het project: "Qua inhoud hadden we het 25 jaar geleden al wel kunnen doen, daar is iedereen het wel over eens, maar door de concurrentie in de zorg was samenwerking niet altijd een makkelijke optie en dan zie je dat werkt juist bij deze doelgroep averechts", aldus den Ouden.

Op huisbezoek

Psychiater Jasper van Marle is een van de behandelaren van het team in Angelslo. Hij onderschrijft dat deze manier van samenwerken leidt tot goede resultaten. Hij is onderweg naar mevrouw Dayi. "Zij is een van de patiënten die door onze zorg echt een stapje verder is gekomen", aldus Van Marle. De cliënten die in zorg zijn bij het project Optimaal Leven hoeven voor gesprekken niet naar het wijkcentrum, maar krijgen de behandelaar op bezoek.

Mevrouw Dayi is al jarenlang in behandeling bij ggz-instellingen en is erg tevreden over deze nieuwe aanpak. In haar eigen thuissituatie voelt ze zich meer op haar gemak: "Dankzij deze behandelmethode heb ik meer dingen durven vertellen. Het heeft mij sterker gemaakt", vertelt mevrouw Dayi. Een paar jaar geleden ging zij gebukt onder ernstige psychiatrische klachten, maar inmiddels gaat het beter met haar en overweegt ze een baan te zoeken als tolk.

Landelijke interesse

Ook vanuit de politiek in Emmen wordt het project op de voet gevolgd. Wethouder Robert Kleine liep enkele dagen mee met het team in Angelslo om zo een goed beeld te krijgen van de samenwerking: "De ervaringen zijn ontzettend goed. Je ziet gewoon dat het werkt bij de cliënten en dat is het belangrijkste." Kleine is naast zijn functie als wethouder, namens alle Drentse gemeenten bestuurlijk verantwoordelijk voor alles wat met geestelijke gezondheidszorg of verward gedrag te maken heeft. In deze hoedanigheid heeft hij al meerdere keren in het land mogen vertellen over de Drentse pilot. Met name zorgverzekeraar Zilveren Kruis is volgens Kleine geïnteresseerd: "Zilveren Kruis staat erg achter deze aanpak en heeft interesse om het landelijk onder de aandacht te brengen en misschien ook zelfs landelijk uit te gaan rollen."

De pilot wordt in Emmen, Hoogeveen en Assen met een jaar verlengd. Daarna wordt het project uitgerold over de rest van Drenthe, en wellicht later dus ook de rest van Nederland.