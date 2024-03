Noord-Drenten kunnen na afgewezen schadeclaim opnieuw poging doen

Noord-Drenten die een schademelding deden maar daar geen geld voor kregen, kunnen later dit jaar gasschade alsnog vergoed krijgen. Dat bevestigt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) vandaag, naar aanleiding van een persbericht over brieven naar omwonenden van de gasopslag in Langelo.

Inwoners van het gebied rondom de gasopslag, krijgen binnenkort een brief waarin valt te lezen hoe zij voor een aanvullende vaste vergoeding of daadwerkelijk herstel van mijnbouwschade kunnen komen. Het gaat daarbij om 550 huishoudens.

Dat is het aantal huishoudens dat in de periode dat de omgekeerde bewijslast (zie kader) niet van toepassing was, een aanvraag heeft ingediend. Een deel van die aanvragen werd niet in behandeling genomen, terwijl anderen te weinig of helemaal géén geld kregen. In de praktijk zal het erop neerkomen dat mensen in een straal van zes kilometer rondom de gasopslag in Langelo straks kunnen kiezen voor een vaste vergoeding of aanvullende vergoeding tot 10.000 euro. Ook daadwerkelijk herstel behoort tot de opties.

In fases

Het gaat dus eerst om de huishoudens die ná 17 mei 2021 een aanvraag hebben ingediend. Toen werd de omgekeerde bewijslast in het gebied rondom de gasopslag in Noord-Drenthe teruggetrokken. De huishoudens waar dat voor geldt krijgen in fases een brief, zodat niet alle 'lijnen' van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) direct vastlopen.

"Iedere situatie is anders en daar gaan we de mensen wie het betreft over informeren", zegt woordvoerder Stefan Wesselink namens het IMG. "Vorige week ging deze maatregel al in, maar we informeren mensen om ze zo veel mogelijk attent te maken op de regeling."

Geduld

Daarnaast kunnen inwoners die eerder een aanvraag indienden maar minder dan 10.000 euro ontvingen, later dit jaar een nieuwe aanvraag doen. Dat geldt voor alle inwoners van Noord-Drenthe. Dat is goed nieuws voor schademelders die een klein bedrag of juist helemaal niets kregen.