Wordt de Hoofdweg in Eelde toch een 30-kilometerzone?

Volgens wethouder Hanneke Wiersema is zorgvuldig afgewogen waarom de Hoofdweg een 50 kilometerweg moet blijven. "Maar ik zie ook dat dit de zorgen van aanwonenden en de gemeenteraad niet wegneemt. Die signalen neem ik serieus. Daarom laten we het scenario voor een 30 kilometerweg uitwerken."

Vragen

Al lange tijd is er gesteggel om het reconstructieplan voor de Hoofdweg in Eelde. Volgens een verkiezing is het het slechtste fietspad van Drenthe. De gemeente wil de weg aanpakken en pakt daarmee gelijk het riool aan. Ook moeten nieuwe fietsenstallingen en bushaltes aan de weg geplaatst worden, als het aan de gemeente ligt.

Aanwonenden die verenigd zijn in Actiegroep Hoofdweg Eelde vinden de drukke weg onveilig. Tijdens de raadsvergadering begin september gaf een aantal aanwonenden aan dat ze zich niet gehoord voelden in hun wens om de snelheid van de weg te verlagen. Ook alle fracties van de gemeente Tynaarlo, met uitzondering van het CDA en de CU, willen weten waarom een snelheidsverlaging niet kan.

Wiersema kwam die avond met vele verkeerstechnische redenen waarom een 30 kilometerweg op de Hoofdweg niet zou kunnen. De weg is een gebiedsontsluitingsweg waardoor er geen 30 kilometer per uur gereden kan worden. Als de snelheid wel omlaag gaat, dreigt sluipverkeer door aanliggende wijken, dat maakt het voor die buurten weer gevaarlijk. Ook zou een er bij een 30 kilometerweg geen apart fietspad moeten komen; dat hoort niet volgens de verkeersregels.

Verkenning

Nu laat de wethouder onderzoeken of een snelheidsverlaging wel mogelijk is. Wiersema benadrukt dat het om een verkenning gaat: "We brengen op korte termijn zo feitelijk mogelijk de voor- en nadelen en consequenties van beide scenario's in beeld."

