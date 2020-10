Van Engelen blijft ook in 2021 directeur van Wildlands

De drie partijen zijn blij met de huidige samenwerking in deze coronatijd, die onzekerheid met zich meebrengt. Daarom is besloten de samenwerking in 2021 ook voort te zetten.

In 2018 volgde Van Engelen Frankwin van Beers op bij het noodlijdende Wildlands. Hij zette een andere lijn in met meer dieren en verbond de verschillende werelden in het park beter met elkaar. Daarnaast sneed hij in de kosten en nam Wildlands afscheid van 35 personeelsleden. Verschillende keren is zijn aanstelling al verlengd.

Ondanks corona 'goede zomer'

Wildlands kijkt terug op een goede zomer. Ondanks de beperkende maatregelen, zoals het toelaten van maximaal 5.000 bezoekers per dag, is de dierentuin tevreden. "We waren iets meer dan vier weken lang nagenoeg elke dag uitverkocht. Ten opzichte van vorig jaar hadden we deze zomer iets minder bezoekers, maar ongeveer dezelfde omzet", laat woordvoerder Hanneke Wijshake weten.

Dat betekent dat Wildlands het beter doet dan in eerste instantie ingeschat. Wel kampt het dierenpark nog altijd met een miljoenenverlies door de periode waarin de 'intelligente lockdown' van kracht was. Toen mochten er geen bezoekers in het park komen. Hoe de nabije toekomst van het park eruit ziet, is moeilijk in te schatten. De nieuwe landelijke maatregelen hebben ook impact op de horecagelegenheden van de dierentuin. "Bovendien weten we niet of de aanhoudende coronabesmettingen mensen afschrikt om erop uit te trekken", zegt Wijshake.

Noodfonds

Om dierentuinen zoals Wildlands tegemoet te komen, wordt er 39 miljoen aan steun uitgetrokken door het kabinet. Het park verwacht dat zij een eerlijk deel krijgt van het pakket. "Het helpt voor een deel om het verlies als gevolg van het coronavirus te compenseren, maar het is niet meer dan dat", aldus het dierenpark.

