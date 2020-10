30 miljoen voor renovatie scholen en sportaccommodaties Zuidlaren

Een make-over voor binnensportaccomodaties en zeven scholen in Zuidlaren. Als het aan B en W ligt, worden de gebouwen de komende vijf jaar voor dertig miljoen euro gerenoveerd of er komt nieuwbouw. Op die manier kunnen ze er de komende veertig jaar weer tegenaan.

Na Vries, Eelde-Paterswolde en Tynaarlo is het nu de beurt aan gebouwen in Zuidlaren. Alle basisscholen in het dorp ontwikkelen hun eigen plannen en voeren ze uit. De gemeente financiert de plannen. Leerlingen en docenten hoeven tijdens de verbouwing niet in het lawaai en de puinhoop te zitten. Zij kunnen terecht in het leegstaande pand van het Harens Lyceum.

Sportcampus

Ook in binnensportaccomodaties wordt geïnvesteerd. Sporthal De Zwet gaat tegen de vlakte en op de plek van de sporthal komt een sportcampus met een nieuwe sporthal. Dit wordt een zogenoemde metahal: een sporthal met wanden en muren van textiel. Op de campus komt extra ruimte voor de hockeyclub en plek voor de sportkantines van de hockey- en korfbalvereniging. Verderop aan de Julianalaan en de Goudenregenlaan worden twee kleinere gymzalen gebouwd.

Ook het sportcomplex van FC Zuidlaren wordt gerenoveerd, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. De velden zijn volgens de gemeente in slechte staat. In de plannen krijgt de voetbalclub onder meer een nieuw hoofdveld en nieuwe trainingsvelden. Ook is het de bedoeling dat de kleedkamers worden gerenoveerd.

"Ik vind het mooi om in deze tijd, waarin we echt de eindjes aan elkaar moeten knopen, er in slagen om nieuwe scholen en sportaccommodaties neer te zetten", zegt wethouder Hans de Graaf, die over het accomodatiebeleid gaat. Hij refereert naar de begroting voor komend jaar, waarin Tynaarlo 1,8 miljoen euro moet besparen.

Dertig miljoen euro

In totaal injecteert Tynaarlo dertig miljoen euro in het moderniseren van de schoolgebouwen en sportaccommodaties. Een flinke som geld, zeker in tijden waarin de gemeente voor financieel gezien moeilijke keuzes staat. Toch is de investering volgens De Graaf verantwoord. "Het is een investering voor veertig jaar. Natuurlijk zijn er goedkopere opties, zoals renovatie van De Zwet. Maar dan heb je nog steeds een sporthal die niet voldoet aan de normen en sta je hier over twintig jaar weer. Het doel is steeds geweest om toekomstbestendige accommodaties te realiseren. Dat is ons gelukt, binnen de budgetten die de raad daarvoor in 2017 beschikbaar heeft gesteld."

De renovaties en nieuwbouw worden volgens de planning de komende vijf jaar uitgevoerd. De gemeenteraad heeft eind oktober het laatste woord hierover, als het nieuwe accommodatiebeleid wordt besproken.

