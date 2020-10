'Treinterreur' tussen Emmen en Zwolle: Arriva neemt maatregelen

Op het tracé Emmen-Zwolle is regelmatig sprake van 'treinterreur' (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

In de treinen tussen Emmen en Zwolle is het aantal incidenten de afgelopen tijd sterk gestegen: van spuugincidenten tot zwartrijders. Vervoerder Arriva heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Stewards in de treinen van Emmen naar Zwolle lopen nu rond in duo's, in plaats van alleen, meldt RTV Oost. Ook zijn ze sinds kort uitgerust met bodycams. Het zijn twee van de maatregelen die vervoerder Arriva heeft genomen vanwege de toegenomen overlast in de trein tussen Drenthe en Overijssel.

"Er is de laatste tijd veel overlast", zegt Liesbeth Oelen, woordvoerder bij Arriva. Daarbij gaat het volgens Oelen onder andere om zwartrijders, om reizigers die weigeren een mondkapje te dragen, maar ook om fysiek geweld. "Denk aan spuugincidenten of duw- en trekwerk."

Vakbond luidt noodklok

De Vakbond voor Rijdend Personeel (VVMC) luidt de noodklok over de toenemende geweldsincidenten. "Er is al jaren overlast, maar er is nu echt sprake van een piek", zegt vakbondsbestuurder Wim Eilert.

De overlast wordt volgens Eilert 'vooral veroorzaakt door veiligelanders', waarmee hij doelt op asielzoekers die geen verblijfsvergunning in Nederland kunnen krijgen. "Zij veroorzaken het merendeel van die incidenten, dat is wat wij horen van onze leden. Ze pakken de bus vanuit Ter Apel naar Emmen, om daar op de trein naar Zwolle te stappen."

Eilert zegt dat hij zijn uitspraken weldoordacht doet. "Ik noem het beestje het liefst bij de naam. Natuurlijk zullen er ook andere overlastgevers zijn, maar dit is hoe het is."

Arriva wil dat niet bevestigen. "Wij doen geen mededelingen over de identiteit van de overlastgevers", reageert Oelen.

Krappe bezetting

Dat stewards voortaan in koppels door de trein lopen in plaats van solo, betekent dat er op andere tijdstippen soms helemaal geen beveiligers in de trein aanwezig zijn. "Ja, deze maatregel zorgt voor krapte", erkent Oelen.

Vakbond VVMC vindt dat een slechte zaak. "Wij hadden liever gezien dat de huidige bezetting wordt uitgebreid", zegt Eilert.

Partijen eisen opheldering

De PVV Overijssel en Forum voor Democratie Overijssel hebben schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. Statenlid Joeri Pool (PVV) spreekt van 'treinterreur' en wil dat de provincie extra stewards inzet op het traject. "Intimidatie en geweld zijn aan de orde van de dag. Het wordt tijd dat de provincie eens korte metten gaat maken met die overlast", aldus Pool.

Ook Forum pleit voor meer stewards in de trein. Statenlid Stijn Hesselink wil bovendien weten of het reisverbod in de trein aangescherpt kan worden.