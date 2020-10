'Verbod op bouw windpark Veenkoloniën leidt tot faillissement'

Volgens de advocaat van de initiatiefnemers van het windpark kan een verbod op de bouw van het windpark leiden tot een faillissement, pleitte ze. Daarnaast gaf ze aan dat aan de bouw tien jaar durend onderzoek én een rechterlijke toetsing vooraf zijn gegaan. De besluiten zijn sinds begin 2018 onherroepelijk, dus definitief. Volgens de advocate past het kort geding niet bij de stand van zaken waarin het windpark zich momenteel bevindt, na ruim tien jaar van onderzoeken, inspraak, besluitvorming en rechterlijke toetsing.

Vlaams windpark

Het Europese Hof van Justitie oordeelde in juni over een kwestie rond een Vlaams windpark, dat windmolens moeten worden getoetst aan veel strengere normen voor de effecten op de gezondheid. Volgens Peter de Lange, de advocaat van Platform Storm, zijn de verstrekte bouwvergunningen van het park in Drenthe daarmee in strijd met de Europese milieuregels.

Bij de kwestie in België waarover het EU-hof moest oordelen, lagen de kaarten anders op tafel, zei de advocate van de initiatiefnemers. Ze wees de rechter erop dat de belangen voor de exploitanten van het park aanzienlijk zijn. Op basis van de bouwbesluiten van toen zijn afspraken gemaakt met de lokale agrariërs. De advocaten van de exploitanten vinden ook dat de verkeerde partij is gedagvaard. "Wanneer je klachten hebt over de overheidsregelingen, dan moet je bij de overheid zijn."

'Gevolgen kunnen groot zijn'

De uitspraak van de rechter in deze zaak kan grote gevolgen hebben voor alle bouwwerken in Nederland, wanneer de activisten in het gelijk worden gesteld, zei de advocaat van de tegenstanders. Zo'n dertig sympathisanten van de actievoerders zijn naar de rechtbank in Assen gekomen, maar mogen vanwege de coronamaatregelen niet naar binnen. Zij moeten buiten hun steun betuigen.

Vanochtend demonstreerde actiegroep Platform Storm voor de rechtbank in Assen. Onder meer Jan Nieboer was daarbij. (Tekst gaat verder onder de video)

Stiekeme opnames

De zitting werd kort na aanvang gestopt om mensen uit de zaal te halen die stiekem foto's en filmopnamen maakten. De bouw van het windmolenpark in de Drentse Veenkoloniën is vaker in het nieuws geweest door acties van tegenstanders. Tegen Jan Nieboer van Stichting Platform Storm loopt nog en strafzaak over de aanleg van het windmolenpark. De man wordt verdacht van het versturen van dreigbrieven naar ruim vijftien bedrijven die meewerken aan de bouw van het park. Twee ondernemers trokken zich daarop terug. Naast Nieboer staat ook een 59-jarige man uit Meeden in deze zaak terecht.

Raad van State gaf wel toestemming

Stichting Platform Storm ving eerder als eens bot bij de Raad van State. Die gaf toestemming voor de bouw van de 45 windturbines. De bouw is inmiddels in volle gang. Het recente arrest van het EU-hof geeft omwonenden van een windpark mogelijk nieuwe munitie om de windturbines tegen te houden, zei Nieboer voorafgaand aan de zitting.