De schijf blijft in Roden: 'Maar betaald parkeren willen we absoluut niet'

Parkeren met een blauwe parkeerschijf zal in de toekomst in Roden vaste prik blijven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld heeft een verkeersbesluit genomen waar, volgens de verantwoordelijk wethouder, 'vriend en vijand het mee eens is'.

In mei 2021 werd de blauwe schijf voor het eerst ingevoerd. Het ging toen om een tijdelijke maatregel, omdat de Jumbo in het dorp werd verbouwd en dat extra parkeerdruk met zich meebracht. Inmiddels is de parkeerschijf waarmee bezoekers van Roden maximaal drie uur in het centrum mogen blijven staan, redelijk ingeburgerd. Al werd de schijf toch eerst met enige argwaan onthaald.

Uitkomst

Dat geeft Emiel van der Heide bijvoorbeeld toe. De ondernemer is voorzitter van de Zakenkring in Roden, en nauw betrokken bij vergaderingen over het parkeerbeleid in Roden. "Eigenlijk werd hier al over gesproken na de aanpak van de Albertsbaan, zo'n tien jaar geleden", herinnert hij zich.

"Door de jaren heen hebben we een deskundig bureau onderzoeken laten doen naar het parkeren in Roden", vervolgt Van der Heide. "In 2018 bleek eigenlijk al dat een parkeerschijf uitkomst zou bieden voor de problemen die op termijn werden verwacht." Daarmee doelt Van der Heide op de aanpak van het centrum en de verhuizing van de Jumbo.

Plek voor plek

Maar parkeren in Roden is een heet hangijzer en niet iedereen zag een blauwe zone zitten. "Sommige leden vrezen dat een blauwe zone een opmaat is naar betaald parkeren in het dorp", zegt de Zakenkring-voorzitter. "Dat willen we absoluut niet. Dat kan namelijk de doodsteek zijn voor winkeliers in het dorp."

De gemeente Noordenveld heeft volgens Van der Heide uitgesproken ook geen betaald parkeren in het dorp te willen. "We zijn blij dat ze dat hebben gezegd, maar dat geeft natuurlijk geen garanties in de toekomst. Je weet nooit hoe de vlag over een aantal jaar waait", zegt Van der Heide. Wél heeft de Zakenkring Roden bedongen dat er geen parkeerplaatsen in het centrum mogen verdwijnen, vóór er nieuwe plekken voor terug zijn gekomen. "Dat hebben we vastgelegd in een overeenkomst. Je ziet vaak dat de verfraaiing van een dorp ten koste gaat van parkeerplekken. Dat ondervangen we op deze manier."