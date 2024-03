'Hij vond het lastig om te vertellen dat hij Alcides gaat verlaten'

Dit voetbalseizoen komt RTV Drenthe elke dinsdagmiddag met de Onze Club Podcast . Een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe én het gelijknamige tv-programma van de provinciale omroep.

Een primeur deze week in de podcast, want er is niet één, maar er zijn twee gasten: tweelingbroers Marnix en Xander Jager schuiven namens het Meppeler Alcides aan. Kinderen van de club, die hun doorbraak in het geelzwart beleefden, maar de Jagers kiezen het hazenpad. Na de degradatie uit de vierde divisie vorig seizoen en de lage klassering van dit seizoen - Alcides staat voorlaatste in 1I - verlaten ze Meppel en zoeken hun heil elders. De één in Hoogeveen, de ander in Staphorst.

Xander, de ballenvanger van de twee, is volgend seizoen in het groene keeperstenue van HZVV te bewonderen. Centrale verdediger, en op een goede dag flitsende linksbuiten, Marnix, blijft in het geel spelen. Dat is dan wel het fluorescerende geel van Staphorst.

'Hij vond het moeilijk om te vertellen'

In de Onze Club Podcast gaan ze in op de broederbreuk. "Ik weet nog precies het moment dat hij vertelde dat hij naar Staphorst ging, dat vond hij lastig", zegt Xander. "Ja, natuurlijk is dat moeilijk", vult Marnix aan. "Het is voor het eerst dat ik straks zonder hem het veld op stap. Dat wordt wel even wennen." Ook Xander kijkt niet bepaald uit naar dat moment: "Ja, dat is wel een dingetje."

Maar ook de breuk met hún club blijft niet onbenoemd. "Vorig jaar had ik al de kans om een stap te maken, maar dat voelde een beetje alsof je een zinkend schip verlaat. Nu voelt dat ook wel een beetje zo, maar 23 is een mooie leeftijd om een stap te maken", aldus Xander. Marnix wil bij Staphorst vooral kijken waar zijn plafond ligt.