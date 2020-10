Na spannende uren: Superprestige Gieten gaat gewoon door

Gisteravond kreeg onze provincie van België ook het predicaat 'code rood' wat betreft het coronagevaar. Onze zuiderburen raden vanaf morgenmiddag reizen naar Drenthe af. Wie er twee dagen of meer is verbleven, moet bij terugkeer in België een coronatest ondergaan en in quarantaine.

Afzeggingen?

"Voor de profrenners is dit geen enkel probleem", zegt secretaris Jantienus Warners. "Het kan zijn dat we wat afzeggingen krijgen van amateurrenners die uit België moeten komen. Maar we hebben bij de mannen 85 deelnemers op papier staan en bij de vrouwen 72 dus dat maakt niet zo heel veel uit."

Zompig

Een groot deel van de hekken staat inmiddels al op het parcours aan de Nijslootsweg en ook is er al een tent opgebouwd. "In verband met de regen kunnen we vandaag toch niet met zwaar materiaal op het parcours. Ik heb het niet vaak zo zompig gezien", zegt Warners. "En daarom konden we mooi de beslissing vanuit België afwachten. Ik wilde om 12.00 uur duidelijkheid hebben en die hebben we gekregen", besluit Warners.

Live op TV Drenthe

De Superprestige is dit jaar zonder publiek en VIPS. De wedstrijd van de vrouwen gaat zondag om 16.00 uur van start. De mannen volgen om 17.15 uur. Alles is vanaf 15.50 uur live te volgen op TV Drenthe.