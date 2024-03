Jan en Roelie stoppen met De Herberg van Loon: 'Gaan nu genieten'

Een hapje of een drankje, op het terras of binnenshuis, in het hart van Loon; een van de brinkdorpen die Drenthe rijk is. Gevolgd door een onverstoorde nachtrust. Het beknopte, maar niet minder geliefde recept van echtpaar Ensing en hun herberg in Loon. In augustus zouden ze twintig jaar aan het roer staan. Maar zo, in en rond het 67e levensjaar, is het mooi geweest.