Vernieuwd Nortica: 'Voor zeehonden moet je normaal naar Pieterburen'

Grote drukte bij de poort van Wildlands vanochtend. Een groep abonnementhouders meldde zich een uur voor de opening bij de ingang. Ze mochten een uurtje eerder het Emmer dierenpark in om een indruk op te doen van het vernieuwde havengebied in themadeel Nortica.

Dierenpark Wildlands opende in 2016 de deuren en bezoekers konden zich onderdompelen in de wereld van Serenga (woestijn), Jungola (jungle) en Nortica (poolgebied). Over de sfeer in dat laatste parkdeel, waren bezoekers niet altijd te spreken. "Het is een gebied dat ervaren werd als kaal, kil en industrieel", legt directeur Julius Minnaar uit. "Niet alleen bezoekers vonden dat. Wij waren het stiekem wel met ze eens." Dus Nortica is daarom deels op de schop gegaan en moest opener en groener worden. Met een Scandinavische touch, aldus Minnaar.