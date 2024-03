'Maak duidelijk hoe waterstofnetwerk in Drenthe bijdraagt aan groenere economie'

Het rapport dat de milieu-impact van de uitrol van een waterstofnetwerk in Drenthe en Overijssel in kaart brengt, moet goed beschrijven hoe het netwerk bijdraagt aan een groenere economie. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Het Rijk wil een waterstofnetwerk in Drenthe en Overijssel laten aanleggen. In de toekomst maakt dat deel uit van een landelijk netwerk. Bestaande aardgasleidingen worden daarvoor geschikt gemaakt voor waterstof en er komen nieuwe waterstofleidingen. Waterstof is een alternatief voor fossiele energiebronnen, zoals olie en gas.