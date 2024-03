Eis: 20 maanden cel voor oud-barmedewerker voor seks met minderjarige stagiaire

Voor ontucht met een net 15-jarige stagiaire is tegen een 45-jarige oud-barmedewerker van een café in Assen 20 maanden cel geëist. De man bekent de seks met het meisje. "Het liep behoorlijk uit de hand", zei de man tegen de rechter.

Het meisje liep eind 2022 stage in het café. Ze kwam op 12 november langs met een paar vrienden. Ze werkte die avond niet in het café. De verdachte was die avond leidinggevende van de bar. Na sluitingstijd bleef het meisje hangen bij haar collega's.

Er werd flink gedronken, zei de man. Ze speelden een drankspelletje. Hij stelde de tiener voor om bij hem thuis een jointje te roken. Ze ging mee. "Terwijl de verdachte wist dat het meisje flink had gedronken", zei de officier van justitie.

'Vaag in het hoofd'

"We hebben beiden een fout gemaakt. Ik meer, omdat ik de volwassene ben", zei de man tegen de rechter. Hij fietste nadien een deel met haar mee naar haar huis. Niet de hele weg. "Dat wilde ze niet, ze wilde ineens alleen verder", zei de man.

Het meisje vertelde thuis wat haar was overkomen. Door de drank en de joint was het 'vaag in haar hoofd', waardoor ze zich niet heeft kunnen verzetten, vertelde ze. De vader deed aangifte. De barmedewerker werd een maand later verhoord. Hij heeft daarvoor één dag op het politiebureau gezeten.

Misbruik van positie

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt het strafverzwarend dat de man misbruik heeft gemaakt van zijn positie als begeleider. Hij had bovendien als veel oudere man beter moeten weten, zei de officier van justitie. "Ik was niet haar stagebegeleidster, daarvoor heb ik geen papieren", verweerde de man zich. De advocaat vindt dat de verdachte op dat onderdeel moet worden vrijgesproken.

De veertiger werkt inmiddels niet met in dat café. Hij is vrijwel direct na het incident vertrokken naar een andere werkgever. De kans is groot dat hij zijn baan en woning verliest als hij een tijdlang moet zitten, zei de advocaat van de verdachte. De officier van justitie eiste naast de celstraf ook een contact- en locatieverbod voor de duur van vijf jaar. De schadevergoeding van 5.000 euro vindt ze toewijsbaar.