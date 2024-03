'De Traan' van Drentse veteranen wordt opgepoetst en geplaveid

Het bedje van wit zand ligt er, nu de stenen er nog in en dan volgt over een week de terugkeer van het monument voor de Drentse veteranen in Assen. Ruimschoots voor de herdenkingsceremonie op 13 april staat 'De Traan' er dan weer spic en span bij aan de Westerbrink: met opgepoetste letters en de grond eromheen geplaveid, om niet weer in de modder te staan.

Er waren nog wat zorgen of het allemaal wel goed zou komen voor de officiële kranslegging, met daarbij honderden veteranen. Maar voorzitter Henk van de Boer van de Stichting Drentse Veteranen verzekert dat het monument 'mooi op tijd klaar is'.

Tekst opgelapt

'De Traan', zoals het roestvrijstalen veteranenmonument in de volksmond ook wel genoemd wordt, is al een tijdje verdwenen. Het krijgt ergens in een Friese werkplaats een vakkundige opknapbeurt. De tekst 'wat blijft is de aangrijpende herinnering aan al dat ik heb gedaan' op het traanvormige plateau was vervaagd door de weersinvloeden. Dat euvel wordt volgens Van de Boer weer hersteld. "De letters worden wat beter uitgefreesd, en met zwart wat aangezet, zodat het de komende jaren weer voor iedereen goed leesbaar is."

De Lionsclub Westerbork neemt het herstel voor haar rekening. Ze schonken het monument in januari 2012 ook aan de Drentse Veteranen. Maker van het kunstwerk is John van Beek uit Assen. Het was het eerste provinciale veteranenmonument in Nederland waar geen namen op staan.