Expohal Assen korte tijd ontruimd na gaslucht, bewoners mogen weer naar binnen

Evenementenhal Expo Assen is aan het begin van de middag korte tijd ontruimd geweest. Zo'n vijfhonderd asielzoekers die in het pand verblijven, moesten het gebouw verlaten.

"Er was sprake van een gaslucht", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe. "De brandweer heeft hier onderzoek naar gedaan, maar we hebben niets kunnen vinden. Bovendien was de lucht al verdwenen toen wij kwamen." Daarop mochten de vluchtelingen terugkeren naar hun ruimtes.