97 nieuwe coronabesmettingen en twee doden gemeld in Drenthe

Sinds gisteren zijn er 97 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Drenthe. Ook zijn er twee mensen overleden en is iemand uit de provincie opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De sterfgevallen komen uit de gemeenten Emmen en Noordenveld. De coronapatiënt die is opgenomen in het ziekenhuis komt uit de gemeente Emmen. Tot nu toe zijn er sinds maart 1.718 positieve testen gemeld in de provincie. Het aantal ziekenhuisopnames komt uit op 127 en er zijn inmiddels 60 doden geregistreerd.

Emmen

In de afgelopen 24 uur zijn de meeste nieuwe coronabesmettingen gemeld in Emmen (34). In Noordenveld kwamen er 14 nieuwe positieve testen bij, in Assen zijn 9 nieuwe besmettingen vastgesteld. Op dit moment liggen er 19 coronapatiënten in de Drentse ziekenhuizen, vier van hen liggen op een IC-bed. Op dit moment liggen er 58 patiënten met een verdenking van corona in de noordelijke ziekenhuizen, blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN).

Totaal aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens door het coronavirus in Drenthe (bron: RIVM, 08-10-2020 om 10.00 uur)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 73 (+6) 1 0 Assen 185 (+9) 12 2 Borger-Odoorn 56 (+4) 4 4 Coevorden 117 (+6) 13 2 Emmen 544 (+34) 26 (+1) 17 (+1) Hoogeveen 172 (+5) 21 8 Meppel 125 (+4) 11 5 Midden-Drenthe 65 (+2) 6 0 Noordenveld 123 (+14) 4 13 (+1) Tynaarlo 105 (+4) 9 0 Westerveld 58 (+3) 9 4 De Wolden 87 (+6) 11 5 Woonplaats Onbekend 9 0 0

Landelijk

Bij het RIVM zijn er tot 10.00 uur vanochtend 5.831 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er ruim 800 meer dan gisteren. In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 1.070 coronapatiënten. Daarvan liggen er 228 op de intensive care. Er liggen 49 covid-patiënten meer dan gisteren in het ziekenhuis.

Er zijn de afgelopen dag 13 overleden coronapatiënten gemeld. Gisteren waren dit er nog 36.

Lees ook: