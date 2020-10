Gedetineerden in Veenhuizen hebben groene vingers: 'We geven ze een nieuwe kans'

Net om de hoek bij gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen ligt zo'n honderd hectare grond. Grond die van het bedrijf is. Het lijkt aardig rustig op het terrein, maar in de kas en in een schuur wordt hard gewerkt. De prei is van het land gehaald en het is de taak aan werknemers om die schoon en klaar te maken voor de verkoop.

Zo'n dertig tot vijftig mensen werken bij de Eerste Wijk in de groenvoorziening en in de kwekerij. Ook doen ze het onderhoud van begraafplaatsen in en rond Veenhuizen. "Niet iedereen kan in de commerciële wereld functioneren, maar hier werkt iedereen naar vermogen", legt bedrijfsleider Rika Schuiling uit. "Wij kijken naar de talenten van mensen. Als zij op een lager tempo werken, dan is dat prima. Maar het is niet zo dat mensen hier komen en niets doen. We belonen ook iedereen in een vorm die past bij wat bij starters mag. Het kan zijn dat we ze betalen voor het werk wat ze doen. Anders doen we het in de vorm van opleidingen of trainingen."

Nieuwe start

Het agrarisch bedrijf van de gevangenis gaat sinds 18 september door het leven onder de naam Eerste Wijk. Een naam die refereert aan de tijd van de Maatschappij van Weldadigheid. Tweehonderd jaar geleden bood een agrarisch bedrijf in Veenhuizen werkgelegenheid aan 'sociaal zwakkeren'. Die traditie wordt nu voortgezet. Toch is de nieuwe naam een nieuw begin voor het bedrijf waar mensen van verschillende doelgroepen samenkomen om te werken.

Werkbegeleiders worden ingezet om samen mensen met de verschillende achtergronden te begeleiden. Werkbegeleider Henk de Gries is nu een jaar werkzaam bij het bedrijf. Toen hij er begon was het nog een onderdeel van justitie, inmiddels probeert Eerste Wijk zelfstandiger te zijn. De Gries vindt het werk erg interessant. "De gedetineerden hebben hun straf er bijna opzitten en moeten terug naar de maatschappij. Om hen te begeleiden en hen een nieuwe kans geven, daar wil ik mij hard voor maken."

We willen mensen een opstapje geven naar een volgende baan." Peter Scholten - bedrijfsleider

Eerste Wijk moet volgens bedrijfsleider Peter Scholten een 'normale' agrarische onderneming zijn. De agrarische activiteiten zijn daarin het middel zijn om het doel te verwezenlijken. "Het doel is het creëren van arbeid voor mensen die dat nodig hebben", legt hij uit. "We willen mensen een opstapje geven naar een volgende baan of dat ze hier willen blijven werken. Het hangt dan van de doelgroep af wat haalbaar is en waar je heen wil."

Finalist Werkinnovatieprijs

Inmiddels is het bedrijf genomineerd voor de Werkinnovatieprijs van Start Foundation: een prijs voor projectideeën die nieuwe banen creëren in de zogeheten circulaire economie en ouderenzorg. Eerste Wijk is een van de tien finalisten die kans maakt op een prijs van 1 miljoen euro. De bedrijfsleiders Scholten en Schuiling zijn trots op de nominatie. In januari wordt duidelijk of Eerste Wijk in de prijzen valt.

Eerste Wijk is overigens niet het enige bedrijf uit Drenthe dat bij de laatste tien finalisten zit. Ook Emco Groep uit Emmen is geselecteerd. Dat bedrijf wil mensen die een achterstand op de arbeidsmarkt hebben inzetten voor het verzamelen, scheiden en hergebruiken van zwerfafval.